Vé máy bay tết đìu hiu

Còn chưa đầy một tháng nữa là đến tết Nguyên đán nhưng khác với mọi năm, đến thời điểm này vé tết của các hãng hàng không vẫn còn nhiều. Chẳng hạn, các chặng bay từ TP.HCM về miền Trung luôn được dự báo là hết vé sớm thì một số hãng vẫn còn vé.

Giá quá cao!

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu, nhân viên một đại lý vé máy bay ở quận 3 (TP.HCM), cho biết chưa năm nào vé máy bay tết ế như năm nay, nhiều ngày qua hầu như chỉ nhận được lời hỏi về giá chứ hiếm có người mua. “Vé tết của Vietnam Airlines chặng TP.HCM - Hà Nội ngay từ những ngày đầu chỉ có hạng phổ thông, giá 3.031.000 đồng/chặng. Sau ngày 30-12-2012, hãng này tăng giá lên 3.047.000 đồng/chặng. Nhiều khách nghe đến mức giá này đã tá hỏa chứ chưa nói đến chuyện mua. Ví dụ, tính sơ sơ vé cho một gia đình bốn người cả đi và về đã gần 30 triệu đồng” - chị Thu nói thêm.

Do giá vé quá cao so với khả năng thu nhập, nhiều người chấp nhận bỏ thói quen đi máy bay dù tiện lợi hơn và chọn phương tiện khác như tàu hỏa, ô tô. “Mọi năm, tôi đều chọn máy bay để về tết nhưng năm nay giá vé quá cao so với thu nhập của tôi. Nếu đi bằng máy bay tôi mất hơn 6 triệu đồng/cặp vé khứ hồi. Trong khi đó đi bằng tàu hỏa có chậm hơn nhưng tôi tiết kiệm được nửa số tiền trên” - chị Trần Thị Lan, một nhân viên văn phòng trú tại quận Phú Nhuận, chia sẻ.

Theo thống kê của hãng hàng không VietJetAir, đến thời điểm này hãng vẫn còn khoảng 10% vé tết. Vietnam Airlines chưa đưa ra con số chính thức nhưng cũng thừa nhận kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng rất lớn đến sức mua. Người dân có xu hướng chọn các phương tiện có giá rẻ hơn như tàu hỏa, ô tô thay vì máy bay.

Các hãng hàng không dự báo tình trạng quá tải tại các sân bay dịp tết Nguyên đán sắp tới là khó tránh. (Ảnh minh họa) Ảnh: HTD

Các phòng vé cho biết thêm một lý do khiến tình hình vé tết năm nay không sốt như mọi năm là có thêm VietJetAir tham gia thị trường. Hãng này đưa ra nhiều mức giá giúp hành khách có nhiều lựa chọn hơn thay vì chỉ chọn các hãng truyền thống.

Giảm giá để dễ bán?

Năm nay, ngay từ thời điểm đầu mở bán vé tết, các hãng đã tung ra vé hạng phổ thông (còn gọi là hạng thường). Tuy nhiên, theo một số đại lý, không biết có phải vì ế hay không mà những ngày qua giá vé máy bay tết của VietJetAir thấp hơn so với thời điểm đầu mở bán.

Thời gian đầu, giá vé máy bay của VietJetAir chặng TP.HCM - Hà Nội từ ngày 31-1 đến 8-2 (tức 19 đến 28 tháng Chạp âm lịch) thường ở mức 2.620.000 đồng (chưa tính thuế, phí). Mức giá này cũng phổ biến ở chặng Hà Nội - TP.HCM vào các ngày 13 đến 17-2 (tức từ mùng 4 đến mùng 8 tháng Giêng). Thế nhưng gần đây lại xuất hiện giá vé tết VietJetAir chỉ có 2.220.000 đồng/chặng, thậm chí vé chặng Hà Nội - TP.HCM ngày 14-2 chỉ có 1.880.000 đồng (chưa thuế, phí). “Theo tôi, có thể do muốn bán hết vé nên họ hạ giá xuống” - chị Hoài Thu ở đại lý vé quận 3 nói.

Tuy nhiên, theo ông Lưu Đức Khánh, Giám đốc điều hành VietJetAir, không có chuyện giảm giá bán do sức mua yếu. Sở dĩ có trường hợp giá vé như trên là do mô hình của hàng không giá rẻ phụ thuộc vào nhu cầu, cùng một ngày nhưng chuyến buổi đêm giá rẻ, chuyến vào giờ vàng thì giá cao hơn. Thêm nữa, do VietJetAir tăng tải trong dịp tết nên có thêm nhiều vé giá tốt hơn so với thời điểm đầu mở bán.

Trong khi đó theo Vietnam Airlines, dù sức mua vé tết có chậm hơn so với năm ngoái nhưng hãng chưa tính đến phương án khuyến mãi. “Năm nay chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng 850.000 ghế, tăng 10% so với năm 2011. Vé được mở bán theo lộ trình để tránh đầu cơ và gồm hai đợt. Những ngày cao điểm, Vietnam Airlines chỉ giảm giá vé đối với chiều lệch đầu, ví như trước tết giảm giá mạnh cho vé đi từ Hà Nội - TP.HCM và ra tết là chiều từ TP.HCM - Hà Nội. Hiện tại đối với các ngày cao điểm, Vietnam Airlines chưa tính đến phương án khuyến mãi. Vé tết trong các chuyến bay tăng tải vẫn bán được. Trong trường hợp không bán được, chúng tôi sẽ điều chỉnh nhưng khả năng này rất thấp” - đại diện truyền thông của Vietnam Airlines cho biết.

Khó tránh sân bay quá tải Dịp tết này các hãng hàng không đều tăng tải và như vậy tình trạng quá tải của các sân bay trong những ngày cao điểm là không thể tránh khỏi. Chẳng hạn, chỉ riêng Vietnam Airlines đã dự kiến thực hiện hàng trăm chuyến bay mỗi ngày trong dịp tết, VietJetAir thì gần 50 chuyến/ngày… Vì vậy, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách đi lại dịp tết cần ra sân bay làm thủ tục trước giờ bay khoảng 3 tiếng. Đường bay TP.HCM - Thanh Hóa: Mới mở đã khó mua! Ngày 8-1, Vietnam Airlines thông báo chính thức khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Thanh Hóa từ ngày 5-2-2013 với tần suất năm chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, Bảy và Chủ nhật bằng máy bay Airbus A321 (184 ghế). Đây là đường bay thứ 39 trong mạng bay nội địa của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, một số đại lý than vãn về tình trạng không thể mua được vé từ TP.HCM - Thanh Hóa. “Vé đã được mở bán nhưng khi tôi vào mạng đặt vé cho khách thì chẳng còn vé nào. Nhiều người trong các đại lý khác nói hãng “ôm” hết rồi, giờ muốn mua được vé phải mất thêm 300.000 đồng làm phí nữa. Hiện giá vé TP.HCM - Thanh Hóa vào những ngày cao điểm tết là khoảng 3.047.000 đồng/vé, chưa tính thêm loại phí kia. Trả lời về tình hình này, đại diện Vietnam Airlines cho rằng có thể do ngày đầu mở bán đường bay mới nên hệ thống chưa cập nhật. Dự kiến hôm nay (9-1) hệ thống hoạt động bình thường. Đại diện này cũng khẳng định không hề có chuyện giữ vé. Nếu đại lý trực thuộc Vietnam Airlines bán vé vượt mức giá trên website, khách hàng có thể giữ lại hóa đơn và kiến nghị, hãng sẽ có hình thức chế tài.

MAI PHƯƠNG