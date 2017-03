Vé máy bay tết TP.HCM – Hà Nội chỉ còn hạng thương gia

Mặc dù Vietnam Airlines thông báo tăng thêm 850 chuyến bay trên các đường bay giữa Hà Nội –TP.HCM và TP.HCM - Đà Nẵng kể từ ngày 1 đến ngày 28-2-2010 (tức từ ngày 18 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng Âm lịch), nhưng do nhu cầu đi lại tăng quá cao nên số lượng các chuyến bay tăng thêm đó vẫn không đáp ứng được. Hiện nay, nếu mua vé máy bay đi trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng Chạp trở đi rất khó khăn, hầu hết các đại lý đều hết vé.

Theo nhận định của Vietnam Airlines, dịp Tết năm nay lượng hành khách đi lại tăng khoảng 20% trên tất cả các tuyến so với Tết Kỷ Sửu 2009. Vì vậy, trên đường bay giữa Hà Nội – TP.HCM, Vietnam Airlines dự kiến sẽ tăng 45% tải cung ứng so với thường lệ và tăng tới 85% vào ngày cao điểm nhất. Trong khi đó, đường bay giữa TP.HCM và Đà Nẵng tăng 65% so với thường lệ và tăng tới 120% vào ngày cao điểm nhất.

Theo VOV