Về “quê” mua đất

Một công ty môi giới địa ốc cho biết trong ba thị trường mà khách hàng đang quan tâm thì Vũng Tàu có giá cao hơn các khu vực còn lại. Lý do là thị trường địa ốc tại khu vực này phát triển sớm hơn hai địa phương còn lại. Hiện nay mức giá phổ biến tại đây là 5-11 triệu đồng/m2, cao hơn 30-50% so với giá đất tại Bình Dương. Riêng Long An mới phát triển gần đây nên giá đất thấp nhất.