Vi phạm kinh doanh xăng dầu bị phạt đến 70 triệu đồng

Tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, dấu kiểm định, tem kiểm định trên phương tiện đo; sử dụng phương tiện đo bị sai, bị hỏng; không thực hiện kiểm định phương tiện đo trong thời hạn quy định; tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm cũng bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Nghị định 104 quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2012 quy định như trên. Ngoài ra, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu không niêm yết thời gian bán hàng hoặc niêm yết không rõ ràng. Phạt đến 30 triệu đồng nếu cắt giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết, không bán hoặc ngừng bán hàng, giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng.

Đ.LIÊN