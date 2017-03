Vì sao khách nước ngoài đến Việt Nam giảm mạnh?

Không phát triển du lịch giá rẻ Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, nói năm vừa qua do nhiều yếu tố đã làm sụt giảm đột ngột khách từ thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó thị trường Nga cũng giảm sút do có nhiều biến động từ trong nước. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm ngoái đến bây giờ tình hình đã khả quan hơn nhiều. Cụ thể, tháng 1-2016, khách quốc tế lần đầu tiên đạt trên 800.000 và tăng 5,8% so với tháng 12-2015. Đó là một dấu hiệu tốt. "Tôi lưu ý Thái Lan vừa rồi tăng trưởng chủ yếu là thị trường Trung Quốc, bởi vì họ áp dụng các chính sách giảm giá rất sâu. Chúng ta không chủ trương phát triển một ngành du lịch giá rẻ mà phải duy trì chất lượng dịch vụ thay vì giảm giá. Dĩ nhiên hiện tại ngành du lịch phải cố gắng nhưng nếu không có sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, chính quyền các cấp thì du lịch không thể nâng cao được"- ông Tuấn nói. Giá sản phẩm du lịch VN cao Tại lễ tổng kết tình hình du lịch 2015 trên địa bàn TP.HCM mới đây, đại diện Công ty Du lịch Vietravel cho hay khi trao đổi với các đối tác thì được biết nguyên nhân khiến khách quốc tế không đến là do sản phẩm du lịch VN không có gì mới trong khi giá lại cao hơn các nước. Điều này dẫn đến du lịch VN không thể cạnh tranh nổi với Malaysia, Myanmar… Ông Lại Minh Duy, đại diện Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cũng thừa nhận trong khu vực ASEAN, giá sản phẩm du lịch của VN cao hơn so với nhiều nước. Thường xuyên nói cảm ơn, xin lỗi Ngày 29-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, cho biết đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch bằng hình ảnh minh họa sinh động. Bộ quy tắc ứng xử khuyến cáo du khách, người dân TP nên và không nên làm việc gì đối với hoạt động du lịch trên địa bàn. Chẳng hạn ăn mặc lịch sự, đặc biệt là ở những nơi tôn nghiêm; xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ công cộng; luôn chào nhau bằng nụ cười, thường xuyên nói cảm ơn, xin lỗi; không đeo bám, chèo kéo du khách; không khạc nhổ, vứt rác nơi công cộng... V.THỊNH -TÚ UYÊN-LÊ PHI