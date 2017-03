Vì sao Ngân hàng Nhà nước phải mua NH Xây Dựng?

Theo NHNN thời gian qua, hoạt động của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam đã bộc lộ nhiều yếu kém, việc quản trị, điều hành ngân hàng vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Trước tình hình đó, để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất tài sản của Ngân hàng nên NHNN đã quyết định đưa NH Xây Dựng vào kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.

căn cứ quy định của Luật các TCTD, Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 1/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã quyết định mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Đây là biện pháp can thiệp cần thiết của Nhà nước nhằm đảm bảo mục tiêu giữ ổn định hệ thống các TCTD, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp cũng như giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội theo đúng định hướng Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012.

Theo Quyết định này, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng Xây dựng. Điều lệ hoạt động của ngân hàng mới sẽ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật. Cơ cấu, tổ chức của ngân hàng mới cũng được điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với Luật các Tổ chức Tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Cũng trong lễ công bố quyết định chuyển đổi mô hình của Ngân hàng Xây dựng Ngân hàng TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam, diễn ra tại TPHCM sáng ngày 5/3/2015 ông Nguyễn Văn Tuân đã được chỉ định làm Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng. Ông Đàm Minh Đức tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Sau khi tiếp quản, NHNN sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai phương án tái cơ cấu xử lý những tồn tại, yếu kém đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng thời triển khai các giải pháp phát triển Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam hoạt động an toàn, đúng pháp luật.