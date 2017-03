Việt hóa “công nghệ theo dõi”

Khoảng 10 năm trước, những thiết bị như camera theo dõi, hệ thống chống trộm, mực in là những sản phẩm còn lạ lẫm với người tiêu dùng Việt Nam. Thế nhưng ít ai biết thời điểm đó anh Hồ Minh Quân, Giám đốc Công ty Cổ phần Nano, đã tự lắp ráp và bán ồ ạt ra thị trường những sản phẩm “made in Vietnam”.

Chờ thời cơ thực hiện ước mơ

Anh Quân tâm sự anh vốn đam mê khoa học thế nhưng điều kiện kinh tế không cho phép nên anh phải bỏ dở đại học. Thế nhưng niềm đam mê trong anh vẫn cháy bỏng. Anh làm nhiều công việc khác nhau để chờ thời cơ thực hiện ước mơ. Trong một dịp tình cờ làm việc với đối tác ở một xưởng gỗ của người nước ngoài, anh nhận thấy doanh nghiệp này rất ít người quản lý nhưng công nhân vẫn làm việc hết sức cần cù. Trong khi đó, công ty Việt Nam tốn rất nhiều nhân công giám sát nhưng hiệu quả không cao.

Anh Quân bắt đầu tìm hiểu và doanh nghiệp này cho hay là do họ sử dụng “mắt thần”. Hỏi kỹ hơn anh mới biết là họ dùng camera theo dõi nhân viên. Những chiếc camera ngoài tác dụng là quản lý mà nó còn tác dụng tâm lý tốt đối với nhân viên khiến ít người dám xao lãng công việc. Trăn trở mãi với những cái “mắt thần” kỹ thuật cao, cuối cùng anh nghĩ đến việc kinh doanh thiết bị này. Anh Quân nhận thấy xã hội ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chắc chắn những chiếc camera sẽ bán chạy.

Anh Hồ Minh Quân (trái), đang giới thiệu các sản phẩm.

“Lúc đó, thị trường trong nước chưa có nhiều sản phẩm, để tìm nguồn hàng tốt thì phải có đầu mối. Bao nhiêu tiền dành dụm tôi đi tham quan hội chợ tìm đối tác. Lúc đó đi nước ngoài rất tốn kém nhưng vì chuyện làm ăn phải đành chịu. Mất khá nhiều chuyến đi tôi mới tìm được đối tác tin cậy” - anh Quân cho biết.

Thế nhưng khi có hàng, do những sản phẩm còn quá mới, tâm lý không ít khách hàng đều cho rằng đầu tư là chuyện lãng phí. Vì vậy anh Quân thân chinh cùng nhân viên đi thuyết phục khách hàng. Anh kể: “Không chỉ thuyết phục, nhiều chỗ tôi còn đến gắn không lấy tiền ngay. Khi doanh nghiệp thấy hiệu quả rồi mới lấy tiền. Ban đầu nhiều người ngần ngại nhưng dần dần bắt đầu họ thấy được hiệu quả mà chiếc camera mang lại”.

Khoảng hai năm sau đó, dù bán được nhiều sản phẩm thế nhưng anh cũng gặp không ít khó khăn. Điều kiện ở Việt Nam nguồn điện và nhiệt độ không ổn định, nhiều sản phẩm khách hàng mua về gặp trục trặc. Anh Quân lại tự mày mò tự nghiên cứu. Từ những sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc, anh tự nghiên cứu, thiết kế lại cho phù hợp với hoàn cảnh trong nước.

Phải có trách nhiệm với sản phẩm

Theo anh Quân, camera thương hiệu Picotech dù là sản phẩm nội địa nhưng vẫn chiếm được thị phần lớn về các thiết bị theo dõi. Ngoài các hộ cá nhân, hệ thống camera của anh cũng được nhiều doanh nghiệp lớn như sân bay Tân Sân Nhất, cầu Mỹ Thuận, Metro, Parkson… sử dụng.

Anh Quân khẳng định nếu xét yếu tố kinh doanh thì việc mua linh kiện về lắp ráp vẫn hiệu quả hơn tự mở ra nhà máy sản xuất. Nguyên nhân là nhiều thương hiệu lớn nước ngoài, sản phẩm có chất lượng, doanh nghiệp sản xuất số lượng lớn nên giá cả sẽ rẻ. Việc đầu tư nhà máy cần chi phí lớn, vì vậy không nhất thiết phải tự xây nhà máy, giá cả và sản phẩm chưa chắc tốt hơn các công ty nước ngoài.

Sau camera, Công ty Nano cũng phát triển thêm hệ thống chống trộm, mực in và hàng loạt hệ thống điều khiển thiết bị điện gia dụng từ xa. “Những sản phẩm của chúng tôi sản xuất lại có phí rẻ hơn 30% so với các sản phẩm thương hiệu lớn. Nguyên nhân là do giá về thương hiệu và chi phí lắp đặt rẻ hơn. Bên cạnh đó, một hình thức cạnh tranh là thời điểm bảo hành luôn gấp đôi sản phẩm khác” - anh Quân cho hay.

Anh Quân tâm sự anh sẵn sàng tài trợ cho những ý tưởng tốt nhưng thiếu kinh phí nghiên cứu vì muốn giúp người trẻ thực hiện giấc mơ còn dang dở như anh.

BÁ HUY