Việt Nam đang thua láng giềng về thu hút đầu tư

Trong những năm gần đây, vốn đăng ký FDI ở nước ta có giảm so với những năm đỉnh cao (như 2009) nhưng vốn thực hiện không giảm nhiều. Theo số liệu từ năm 2005 đến 2013, bình quân chung thực hiện ở mức 11 tỈ USD/năm; sáu tháng đầu năm 2013 là 5,7 tỉ USD, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Nhưng so với Thái Lan, Indonesia về môi trường thu hút đầu tư FDI thì nước ta đang thua về tốc độ thu hút đầu tư.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh giải thích cách đây 20 năm, Việt Nam là “mảnh đất vàng” cho các nhà đầu tư nước ngoài với lao động giá rẻ, tài nguyên nhiều, ưu đãi lớn... Nhưng hiện nay, những lợi thế đó dần mất đi. Chính sách của nước ta cũng siết chặt lại, ưu đãi có chọn lọc đối với những dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, ít ô nhiễm môi trường. Để khắc phục tình trạng này, theo bộ trưởng Bộ KH&ĐT, thời gian tới Việt Nam học tập kinh nghiệm của nước ngoài trong việc quản lý tiến độ thực hiện các dự án FDI. Về chủ trương thì tạo điều kiện rất thuận lợi trong cấp phép đầu tư. Sau một thời gian, sẽ kiểm tra lại và cấp phép thực tế, căn cứ vào công nghệ mà dự án đang sử dụng.

AT