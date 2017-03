Việt Nam - Điểm lựa chọn đầu tư

Năm 2010, Việt Nam tăng trưởng kinh tế đạt 6% Đó là dự báo mà ông Brett Krause, Tổng Giám đốc Ngân hàng Citi tại Việt Nam, nhận định tại báo cáo Tiềm năng của các nền kinh tế và thị trường tài chính năm 2010 do Citi công bố ngày 26-11. Ông nhấn mạnh: Với mức tăng trưởng kinh tế 6% trong những năm tới, đây là một tỷ lệ cao so với toàn cầu. Việt Nam sẽ tiếp tục tận dụng những lợi thế về cơ cấu để thu hút đầu tư, ví dụ như ổn định chính trị, mặt bằng chi phí thấp, những yếu tố nhân khẩu học thuận lợi và việc thực hiện dần dần các cải cách cơ cấu theo tiến trình gia nhập WTO. Tuy nhiên, còn rất nhiều việc phải làm để đưa con số tăng trưởng trở lại gần với mức cao lịch sử, ví dụ như cải thiện hệ thống ngân hàng hoặc đẩy nhanh tiến trình cải cách. Cũng tại báo cáo nêu trên, các nhà nghiên cứu kinh tế và chiến lược của Citi nhận định sau cuộc suy thoái kinh tế nặng nề nhất trong hàng thập niên nay, bây giờ chúng ta có thể hy vọng vào sự hồi phục toàn cầu bền vững nhưng không đồng đều. Tăng trưởng kinh tế của châu Á vượt trội so với các vùng khác, dẫn đầu là Trung Quốc.