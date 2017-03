Việt Nam không nhập bột vừng nhão

Trước đó, Ban Thư ký Mạng lưới Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc tế (The International Food Safety Authorities) đã gửi thông báo tới Cục An toàn Thực phẩm Việt Nam về dịch Salmonella Montevideo và Salmonella Mbandaka liên quan đến bột vừng nhão.

Tại Hoa Kỳ, vừa qua ghi nhận tám trường hợp nhiễm hai chủng Salmonella kể trên. Tất cả có nguồn gốc từ bột vừng nhão do doanh nghiệp GESAS Genel Gida Sanayi Ve Ticaret A.S (Thổ Nhĩ Kỳ) cung cấp. Chưa hết, New Zealand cũng ghi nhận 17 ca nhiễm Salmonella liên quan đến bột vừng nhão.

BS Nguyễn Xuân Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP.HCM, cho biết người nhiễm Salmonella sẽ bị tiêu chảy, ói mửa, nhức đầu… trong vòng 5-7 ngày, sau đó tự khỏi. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai bị nhiễm Salmonella ảnh hưởng nhiều đến tính mạng.

Cùng ngày, đại diện Công ty TNHH Thương mại LK, nhà phân phối mỹ phẩm Kanebo Cosmetics của Nhật Bản, thông báo thu hồi 29 mã sản phẩm đang được lưu hành tại Việt Nam có chứa thành phần Rhododenol do nghi ngờ về tác dụng phụ của thành phần này.

Gần đây, một số khách hàng sử dụng sản phẩm này đã bị kích ứng trên da.

