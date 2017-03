Việt Nam kiểm tra hàm lượng iốt sữa Wakodo, Morinaga

Việc làm trên được tiến hành ngay sau khi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận được thông báo của Trung tâm An toàn thực phẩm Hong Kong về hai loại sữa dành cho trẻ nhỏ 0-9 tháng tuổi của Nhật Bản là sữa Wakodo 850 g và sữa Morinaga 850 g có hàm lượng iốt thấp hơn so với tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế về thực phẩm (Codex).

Theo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, hiện tại Việt Nam chưa có quy định bắt buộc về việc bổ sung iốt vào các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ. Song Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đang nghiên cứu và xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thực phẩm công thức dành cho trẻ nhỏ phù hợp với tiêu chuẩn của Codex và phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tiếp tục giữ liên hệ với Trung tâm An toàn thực phẩm Hong Kong để cập nhật thông tin và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát để thông báo kịp thời đến người tiêu dùng.

TX (Theo Vietnamplus)