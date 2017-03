Việt Nam là con hổ tiềm năng của châu Á

Đó là nhận định của giới chuyên gia quốc tế được đưa ra trong một báo cáo về Việt Nam đăng tải trên website http://www.outsourceportfolio.com mới đây.

Theo báo cáo này, trong thập niên qua, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, và xu hướng này sẽ tiếp tục được duy trì thời gian tới. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã thực hiện thành công chính sách tạo thị trường xuất khẩu năng động.

Công nghệ thông tin là một trong những ngành công nghiệp tăng trưởng cao nhất của Việt Nam. Nguồn: Internet

Báo cáo cũng đưa ra những minh chứng cụ thể về sự phát triển năng động của ngành công nghệ thông tin (IT) tại Việt Nam. IT là một trong những ngành công nghiệp tăng trưởng cao nhất của Việt Nam trong giai đoạn 1995-2008, thu hút 332 công ty IT nước ngoài đầu tư với tổng số vốn lên tới 2 tỉ USD.

Báo cáo đánh giá cao vai trò của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy quá trình tư nhân hóa, đầu tư cho ngành công nghiệp phần mềm và kỹ thuật số, bảo vệ bản quyền, cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao trình độ nguồn nhân lực. Báo cáo nhận định điều khiến Việt Nam trở thành một điểm đến đặc biệt hấp dẫn vì là nước có mức độ rủi ro từ thấp đến trung bình, với một môi trường chính trị ổn định.

Theo TTXVN/Vietnam+