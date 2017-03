Việt Nam quyết kháng kiện thuế cá tra

Phương pháp điều tra không chính xác Trong lần trao đổi gần đây với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Ngô Quang Thụy (người nhiều lần trực tiếp tham gia tư vấn các vụ kiện chống bán phá giá cho Việt Nam) cho biết một trong những nguyên nhân khiến DN Việt Nam chịu thiệt trong các vụ kiện là vì Mỹ không coi Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường. Phương pháp điều tra áp dụng cho một nước bị coi là có nền kinh tế phi thị trường hoàn toàn khác với nước có nền kinh tế thị trường. Dù giá thành cá tra DN sản xuất ra ở Việt Nam là 3,6 USD nhưng DOC có thể nâng thành 8 USD vì họ thông qua nước thứ ba có mức độ phát triển kinh tế tương đồng để tính ra giá thành. Ngược lại, các nước được Mỹ coi là có nền kinh tế thị trường thì được DOC công nhận ngay và hầu như không bao giờ bị kiện chống bán phá giá. “Nhiều nước đã phê phán phương pháp thay thế bởi việc xác định rất phức tạp và hầu như không bao giờ chính xác. Các nhà sản xuất sản phẩm tương tự tại nước thay thế thường là đối thủ cạnh tranh với nước xuất khẩu. Vì vậy, họ thường không muốn cung cấp những thông tin hoặc có thể cung cấp thông tin sai lệch, gây bất lợi cho những nhà xuất khẩu của nước được coi là có nền kinh tế phi thị trường” - luật sư Thụy nhận xét. Mức tăng thuế của một số DN Công ty CP Việt An (Anvifish): Tăng 44,6 lần. Công ty Thủy sản An Phú (An Phu seafood): Tăng 45,6 lần. Công ty CP Gò Đàng (Godaco Seafood): Tăng 60 lần. Công ty CP Docifish: Tăng 129 lần. Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, mức thuế mới sẽ gây thiệt hại rất lớn đối với các DN. Riêng 14 DN đang xuất khẩu cá tra số lượng lớn sang Mỹ, mỗi DN sẽ phải nộp tiền thuế đến vài triệu USD.