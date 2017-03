Việt Nam thuộc nhóm nước tiêu thụ bia nhiều nhất

Ảnh minh họa - Internet



Theo đó, số liệu thống kê mới nhất là trên thế giới có tới 182,69 tỉ lít đã được tiêu thụ trong năm qua.Lượng tiêu thụ bia năm nay đã tăng 2,4 % so với năm ngoái và đánh dấu một kỷ lục mới trong 25 năm liên tiếp. Con số ngày cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong năm tới.Báo cáo cũng chỉ ra lượng bia được tiêu thụ ở châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại Dương thấp hơn so với năm ngoái, chủ yếu là do ảnh hưởng sau cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra ở các châu lục này.Tuy nhiên sự sụt giảm này cũng được bù đắp đáng kể bằng lượng tiêu thụ gia tăng ở các nước châu Á, châu Mỹ Latinh, châu Phi và khu vực Trung Đông.Châu Á có tổng lượng tiêu thụ bia lên tới 61,41 tỉ lít, tăng tới 5,3% so với năm ngoái, giữ vững vị trí là châu lục tiêu thụ nhiều bia nhất thế giới trong năm 2011.Lượng tiêu thụ của châu lục này chiếm 33,6% lượng tiêu thụ bia toàn cầu, tiếp sau là châu Âu với 27,7% và châu Mỹ La-tinh là 16,2%.Đứng thứ 4 trong danh sách là các nước ở khu vực Bắc Mỹ chiếm 14,5% tổng số và châu Phi đứng thứ 5 với 6,1%.Các nước khu vực Trung Đông đứng thứ 6 danh sách khi lượng tiêu thụ ở các quốc gia này chỉ chiếm 1,9% tổng số bia được tiêu thụ trên thế giới.Nếu tính theo từng quốc gia riêng lẻ, Trung Quốc là nước tiêu thụ nhiều bia nhất trong tám năm liên tiếp. Người Trung Hoa tiêu thụ 44,68 tỉ lít rượu, bia trong năm, tăng 5,9% so với năm ngoái. Điều này phản ánh một năm phát triển kinh tế dồi dào của Trung Quốc và sự gia tăng tầng lớp trung lưu ở quốc gia này.Đứng thứ 2 là nước Mỹ với lượng tiêu thụ là 24,14 tỉ lít, giảm 1,4% so với năm 2010.Nhật Bản đứng thứ 7 trong danh sách chỉ với 5,81 tỉ lít, giảm 2,8% so với năm ngoái, được cho là do sự ảnh hưởng của sự lão hóa dân số và sự đa dạng hóa trong khẩu vị của khách hàng, công ty Kirin nhận định.Năm 2010, Nhật Bản đã từng dẫn đầu danh sách lượng tiêu thụ bia trên đầu người ở châu Á với mỗi người Nhật tiêu thụ trung bình 45,4 lít bia. Mặc dù vậy, con số này cũng chỉ đưa Nhật Bản đứng ở vị trí 38 trong bảng xếp hạng lượng tiêu thụ bia bình quân đầu người toàn cầu.Trong số 25 quốc gia đứng đầu trong danh sách, lượng tiêu thụ tăng đáng kể nhất là ở các nước Nigeria (tăng 17,2%), Ấn Độ (tăng 17%), Brazil (tăng 16%) và Việt Nam với mức tăng 15%.Theo Vietnam+, TTO