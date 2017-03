Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ Trung Quốc

Tính chung tám tháng qua, nhập siêu từ Trung Quốc ước đạt 17,8 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2013 và thấp hơn mức tăng 50% của cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là thị trường ASEAN với kim ngạch nhập khẩu 15,2 tỷ USD, tăng 8,4%. Thị trường nhập khẩu lớn thứ ba là Hàn Quốc đạt 14 tỷ USD, tăng 5,7%, kế đến là Nhật Bản đạt 8,1 tỷ USD, tăng 8%, EU đạt 5,8 tỷ USD, giảm 9,1% và Hoa Kỳ 4,2 tỷ USD, tăng 19,9%.

Tính chung kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8 ước tính đạt 12,9 tỷ USD, giảm 0,5% so với tháng trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,2 tỷ USD, giảm 0,5%, còn khu vực kinh tế trong nước đạt 5,7 tỷ USD, giảm 0,5%. Tính chung 8 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 95,3 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013. Sở dĩ kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 8 tháng năm nay tăng là có sự đóng góp của một số mặt hàng máy móc thiết bị và nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; vải; xăng dầu; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu...

Về kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong tháng Tám ước tính đạt 13 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước. Trong đó kim ngạch một số mặt hàng tăng ở mức cao như: gạo tăng 10,6%; than đá tăng 58,7%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 6,7%. Tính chung 8 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 97 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013.