Việt Nam tiêu thụ ô tô tăng mạnh

Doanh số bán ô tô của Việt Nam năm nay dự kiến sẽ tăng 13% so với năm 2013. Theo VAMA, trong tháng 3, doanh số bán tô tô của toàn ngành đạt hơn 11.600 chiếc, tăng 59% so với tháng 2 và tăng 39% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là tháng thứ 12 liên tiếp doanh số bán ô tô của Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm trước đó. Tính chung cả quý I-2014, tổng doanh số bán ô tô tại Việt Nam đạt hơn 30.000 chiếc, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2013.

Q.HUY