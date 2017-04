Việt Nam vào top 10 thị trường bia lớn nhất thế giới

Ngày mai 18-4, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.



Chia sẻ với báo giới, ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Sabeco cho biết, thị trường bia Việt Nam cuối năm 2016 đã lọt vào Top 10 các thị trường lớn nhất thế giới xét về dung lượng bia tiêu thụ và dự kiến sẽ vượt mốc tiêu thụ 4 tỉ lít trong năm 2017.

Dù được dự báo sẽ không còn duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng hai chữ số như giai đoạn 2010-2015, nhưng thị trường bia Việt Nam vẫn hấp dẫn, thu hút sự gia nhập của nhiều đối thủ lớn với nguồn lực tài chính và kinh nghiệm vượt trội, kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt hơn.

Cũng theo ông Hà, tổng doanh thu hợp nhất năm ngoái của Sabeco đạt 31.754 tỉ đồng, tăng 13% so với năm 2015 và vượt 11% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.655 tỉ đồng, tăng 33% so với năm 2015 và vượt 27% so với kế hoạch. Tỉ lệ chia cổ tức năm 2016 dự kiến thực hiện là 30%, bằng với kế hoạch năm 2016.



Năm 2016 cũng là năm đánh dấu cột mốc quan trọng, khi Sabeco niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM, trở thành công ty có vốn hóa thị trường hàng đầu tại Việt Nam.

Năm 2017, Sabeco sẽ tiếp tục triển khai việc bán vốn Nhà nước tại Sabeco theo chỉ đạo của Chính Phủ và Bộ Công Thương.