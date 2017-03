VietJet nhận lỗi làm sai mà đổ thừa thời tiết

Theo ông Lưu Đức Khánh, Giám đốc điều hành VietJet, nguyên nhân việc trong đêm 19-6 máy bay A320 chở khách từ Hà Nội đến Đà Lạt lại đáp xuống sân bay… Cam Ranh được xác định ban đầu là VietJet thay đổi kế hoạch bay nhưng điều phái viên không thông báo tới phi công.

Theo kế hoạch cũ, máy bay A320 của VietJet sẽ bay từ Hà Nội đến Cam Ranh. Tuy nhiên, sau đó hãng này đã có thay đổi chuyển sang bay từ Hà Nội đến Đà Lạt và các bộ phận mặt đất đã đưa khách đi Đà Lạt lên máy bay. Thế nhưng phi công lại không được thông tin về kế hoạch thay đổi nên vẫn bay theo kế hoạch cũ là Cam Ranh. Ngay sau sự cố xảy ra, VietJet lại không thừa nhận lỗi mà lại cho rằng vì lý do thời tiết nên phi công phải hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh.

Chiều 22-6, ông Lưu Đức Khánh đã chính thức gửi lời xin lỗi tới hành khách và dư luận liên quan đến phát ngôn đổ lỗi cho lý do thời tiết của hãng trước đó.

Trong khi đó, Cục Hàng không Việt Nam đã tạm đình chỉ đối với nhân viên điều phái bay của VietJet tại Nội Bài và toàn bộ tổ bay gồm phi công và tiếp viên. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, một chuyên gia hàng không từng làm phi công cho rằng đây là sai lầm của cả hệ thống. Các hãng thường xuyên phải thay đổi kế hoạch bay. Vì có nhiều lý do, có thể là vì lý do thương mại, vì tổ bay… là chuyện bình thường. Tuy nhiên, quan trọng là kế hoạch đó phải được thông báo. Từ sự cố hi hữu này cần rà soát lại hệ thống cũng như quy trình của hãng hàng không.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết Cục Hàng không đánh giá sự cố của VietJet chưa uy hiếp trực tiếp đến an toàn bay. Tuy nhiên, mọi sự cố trong hoạt động khai thác đặc biệt là nhầm lẫn thực hiện kế hoạch bay đều tiềm ẩn nguy cơ an toàn bay. Ở ngành hàng không Việt Nam, đây là sự cố hi hữu, lần đầu tiên xảy ra. cục sẽ xử phạt hành chính đối với những người gây ra sự cố. Đối với hãng hàng không, cục cũng có những khuyến cáo, yêu cầu cụ thể để khắc phục.

