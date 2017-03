Vietnam Airlines bán vé tết

Trong đó, trên đường bay từ TP.HCM-Hà Nội, hãng sẽ tăng thêm 385 chuyến, tương ứng tăng 23% so với lịch bay thường lệ. Còn trên đường bay TP.HCM-Đà Nẵng, hãng tăng thêm 218 chuyến bay, tương đương tăng 26% so với ngày thường. Đối với một số tuyến khác, Vietnam Airlines tăng khoảng 8% tổng số chỗ so với ngày thường.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng trong những ngày trước và sau tết, Vietnam Airlines cho biết sẽ triển khai kế hoạch bay đêm. Như vậy, ba hãng hàng không trong nước là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VietJet Air đã chính thức bán vé tết. Trong đó, Jetstar Pacific công bố chương trình bán vé tết sớm nhất, từ đầu tháng 9.

MAI PHƯƠNG