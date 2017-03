Vietnam Airlines ký hợp đồng bảo hiểm máy bay gần 6 tỉ USD

Theo đó, các nhà bảo hiểm sẽ cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng không theo quy định của Nhà nước và thông lệ quốc tế cho toàn bộ đội tàu bay của Vietnam Airlines, Công ty CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA), Công ty Bay dịch vụ Hàng không (VASCO) trong quá trình hoạt động trên phạm vi toàn thế giới; bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm cho các hoạt động của Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (VAECO), Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS), Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam (VINAPCO).

Hợp đồng sẽ bao gồm các loại bảo hiểm thân máy bay, bảo hiểm trách nhiệm nhà chuyên chở, bảo hiểm đối với rủi ro chiến tranh… với tổng giá trị bảo hiểm của đội tàu bay gần 6 tỉ USD và được bảo hiểm với mức trách nhiệm tổng cộng lên tới 2 tỉ USD/vụ.

Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Vietnam Airlines khẳng định: “Việc hợp tác với liên danh bảo hiểm không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho các bên, mà quan trọng hơn là mang lại sự an toàn và yên tâm cho tất cả các khách hàng.

Bên cạnh việc đầu tư phát triển đội tàu bay và chất lượng dịch vụ với mục tiêu trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu khu vực, sự bảo lãnh của 3 công ty bảo hiểm có uy tín trên thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ giúp khách hàng càng có thêm lý do để tin tưởng lựa chọn dịch vụ của Vietnam Airlines.”