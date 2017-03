Vietnam Airlines lãi 65 tỷ đồng

Đó là do hãng đã điều hành và quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chi phí. Hãng còn tiếp tục triển khai các chương trình tiết kiệm nhiên liệu, thực hiện điều chỉnh đường bay, đàm phán với đối tác để giãn lịch giao nhận máy bay mới… góp phần tiết kiệm chi phí.

Hãng đã vận chuyển an toàn 49.200 chuyến bay và trên 6,8 triệu hành khách, trong đó, khách nội địa hơn 4,5 triệu, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vận chuyển khách quốc tế chỉ đạt hơn 2,3 triệu hành khách, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước.