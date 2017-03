Vietnam Airlines tăng chuyến bay đêm phục vụ tết

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 22-1 (tức 21 đến 29 tháng Chạp năm Tân Mão) và 24-1 đến 6-2 (ngày 2 đến 15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn), Vietnam Airlines thực hiện khai thác bay 24/24 giờ. Cụ thể, trong ngày 21-1 (ngày 28 tết), Vietnam Airlines thực hiện 111 chuyến bay, trong đó 44 chuyến TP.HCM - Hà Nội (tăng 24 chuyến so với ngày thường), 22 chuyến TP.HCM - Đà Nẵng (tăng 12 chuyến so với ngày thường); ngày 28-1 (mùng 6 tết), Vietnam Airlines thực hiện 112 chuyến bay, trong đó 39 chuyến Hà Nội - TP.HCM (tăng 21 chuyến so ngày thường), 26 chuyến Đà Nẵng - TP.HCM (tăng 14 chuyến so với ngày thường).

TẤN TÀI