Viettel, Mobifone và Vinaphone cùng báo lãi lớn

Không chỉ 3 nhà mạng lớn, các doanh nghiệp khác trong ngành là VTC, VietnamPost đều thông báo có mức tăng trưởng cao hơn 10-20% về cả doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ 2016, chỉ Vietnamobile là có mức tăng trưởng thấp hơn.

Kết quả kinh doanh của 3 nhà mạng lớn trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồ hoạ: Ngô Minh.

Cụ thể, VNPT có lợi nhuận 2.390 tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch năm, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Viettel, doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 117.714 tỷ đồng, bằng 48,7% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 21.470 tỷ đồng. Tổng số thuê bao di động trên toàn cầu của Viettel đạt gần 100 triệu thuê bao.

Mobifone cũng đạt doanh thu t 21.300 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 2.600 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC đã chấm dứt giai đoạn lỗ tích lũy, bắt đầu vào giai đoạn hoạt động có lãi. Trong 6 tháng, VTC đạt doanh thu 44% kế hoạch năm và lợi nhuận đạt 51% kế hoạch năm.

Với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), doanh thu 6 tháng đầu năm cũng đạt 7.485 tỷ đồng, bằng 101% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 6 tháng của VietnamPost tăng 34% so với cùng kỳ và tăng 38% so với cả năm 2016.