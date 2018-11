ViettelPay đạt chứng nhận bảo mật toàn cầu PCI DSS.



Sau khi trải qua hàng loạt bài kiểm duyệt gắt gao gồm Self-Assessment Questionnaire (Bộ câu hỏi tự thẩm định) và Vulnerability Scan (Quét lỗ hổng hệ thống) của Trustwave, ViettelPay nhận được chứng chỉ Bảo mật toàn cầu PCI DSS. Đây được coi là một chứng chỉ quan trọng cho bất kỳ doanh nghiệp nào có phát hành thẻ thanh toán.



Giúp đưa ra những chuẩn mực về bảo mật thông tin thẻ

Chuẩn bảo mật PCI DSS được đưa ra bởi PCI Security Standards Council (bao gồm các thành viên là các tổ chức thẻ quốc tế: Visa Inc, MasterCard Worldwide, American Express, Discover Financial Services, JCB International). Mục đích của PCI DSS bảo đảm an toàn cho dữ liệu thẻ khi được xử lý và lưu trữ tại các ngân hàng hoặc doanh nghiệp thanh toán. PCI DSS giúp đưa ra những chuẩn mực về bảo mật thông tin thẻ và được áp dụng trên toàn cầu. Theo đó, tất cả tổ chức có liên quan đến việc truyền tải, xử lý và lưu trữ dữ liệu thẻ thanh toán (được gọi là “Cardholder Data”) đều phải tuân thủ theo tiêu chuẩn PCI DSS.

PCI DSS là một hệ thống các yêu cầu để đáp ứng các tiêu chuẩn về an ninh, chính sách, quy trình, cấu trúc mạng, hệ thống phần mềm và nhiều yếu tố khác. Tiêu chuẩn này định hướng cho các ngân hàng hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực thanh toán điện tử đảm bảo an ninh cho dữ liệu của thẻ thanh toán.

PCI DSS bao gồm các vấn đề liên quan tới xây dựng và duy trì hệ thống mạng bảo mật, bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán, xây dựng và duy trì an ninh mạng, xây dựng hệ thống kiểm soát xâm nhập, theo dõi và đánh giá hệ thống thường xuyên, chính sách bảo vệ thông tin.

Đáp ứng yêu cầu thanh toán online

ViettelPay đảm bảo hệ thống hạ tầng mạnh mẽ, ổn định đáp ứng yêu cầu thanh toán online.



Hiện nay ở Việt Nam, bên cạnh ViettelPay có một số đơn vị khác cũng đã nhận được chứng chỉ PCI DSS như: Vimo, Baokim, Nganluong, Viet Union, Vnpay, Thanh toán trực tuyến OnePay,… ở các mức cấp độ tuân thủ bảo mật khác nhau.



Từ quý 1/2018, ViettelPay đã được sự hỗ trợ đầu tư trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của Viettel Telecom cùng VTNET. Đây được coi là một trong những điều kiện để ViettelPay đạt được chứng chỉ Bảo mật toàn cầu PCI DSS, và đảm bảo hệ thống hạ tầng mạnh mẽ, ổn định đáp ứng yêu cầu thanh toán online ngày càng phổ biến của người Việt.

Chỉ sau 4 tháng ra mắt, ViettelPay đã có hơn 2,75 triệu thuê bao, với khoảng 4,2 triệu giao dịch. Mặc dù là ngân hàng số, song ViettelPay có tới khoảng 200 nghìn điểm giao dịch, nạp, rút tiền trên toàn quốc, cao gấp 11 lần tổng số cây ATM tại Việt Nam. Ngày 13-10, ViettelPay cũng đã đạt Giải nhất hạng mục Bussiness Service – Finance & Marketing do Liên minh các tổ chức Công nghệ thông tin & Viễn thông Châu Á – Thái Bình Dương (APICTA) tổ chức.