Vinacomin cho hợp nhất, phá sản một số đơn vị con

Theo đó, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 27.179 tỉ đồng, đạt 23,8% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu than đạt 12.748 tỉ đồng, đạt 22,3% kế hoạch năm, do sản lượng than tiêu thụ đạt thấp, đặc biệt là sản lượng than xuất khẩu giảm mạnh.

Về cổ phần hóa, Vinacomin cho biết, trong tháng 3 đã triển khai thực hiện các thủ tục để IPO đối với Tổng công ty Điện lực và Tổng công ty Khoáng sản. Dự kiến trong tháng 4 này sẽ IPO hai đơn vị trên tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đối với Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc, hiện Vinacomin đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai đấu giá cổ phần lần đầu vào tháng 5-2015. Đối với Công ty TNHH MTV Xây lắp môi trường Nhân Cơ (Đăk Nông) sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào đầu quý III-2015.

Về thoái vốn ngoài ngành, tính đến hết quý I, Vinacomin đã hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn tại 6/8 đơn vị với tổng số vốn thu về 1.791 tỉ đồng. Đối với hai đơn vị còn lại, trong năm 2015 Vinacomin sẽ thoái vốn xong tại Quỹ đầu tư BIDV- Partner; riêng việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển khu kinh tế Hải Hà còn khó khăn, hiện Vinacomin đã xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, về hợp nhất, sáp nhập, Vinacomin cho biết đơn vị này đã hoàn thành việc hợp nhất Trường cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm, Trường cao đẳng nghề mỏ Hữu Nghị và Trường cao đẳng nghề công nghiệp Việt Bắc thành Trường cao đẳng nghề Than- Khoáng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, Vinacomin đã hoàn thiện báo cáo kiểm toán độc lập, các hồ sơ pháp lý có liên quan và Công ty CP đóng tàu Sông Ninh đã gửi đơn lên tòa án huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định xin giải quyết thủ tục phá sản theo quy định.