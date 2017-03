Vinagame bác bỏ tin đồn bị doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm

Tin đồn còn cho rằng theo kế hoạch của Tencent Trung Quốc thì năm 2013 Vinagame Zing định niêm yết tại thị trường chứng khoáng Hồng Kông, đến thời điểm này VNG sẽ chính thức do người Trung Quốc điều hành.



Trước những tin đồn vô căn cứ gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, VNG khẳng định: Công ty cổ phần VNG được thành lập theo pháp luật Việt Nam với mô hình công ty cổ phần, và theo các quy định pháp luật hiện hành thì tỷ lệ cổ phần do các cổ đông nước ngoài sở hữu tại công ty không được vượt quá 49%.



Công ty VNG khẳng định hoàn toàn tuân thủ quy định này và các cổ đông nước ngoài của VNG không thể vượt quá tỷ lệ giới hạn trên trong bất kỳ hình thức nào. Ông Lê Hồng Minh hiện vẫn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc với 19% số cổ phần tại VNG.



Ban giám đốc của VNG gồm 6 người, trong đó chỉ có một Phó tổng giám đốc là ông Johnny Shen, người Hồng Kông, phụ trách về tài chính. Ông Johnny Shen làm việc cho VNG với một hợp đồng lao động chính thức từ năm 2008, trước đó ông làm việc cho công ty tài chính Tencent Holdings. Năm thành viên còn lại của Ban giám đốc đều là người Việt.



Ngoài ra, VNG cũng khẳng định các sản phẩm internet của VNG với hơn 15 triệu khách hàng bao gồm Zing Me, Zing MP3 và Zing Portal đều được phát triển 100% bởi VNG, dựa trên các công cụ, kỹ thuật phổ biến được dùng bởi các công ty internet lớn của Mỹ, các tin đồn “Zing Me là do VNG mua từ Trung Quốc” đều hoàn toàn sai sự thật.





