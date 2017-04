Vincom – điểm hẹn du lịch hè 2017

Đến Vincom, khách hàng cũng sẽ có cơ hội được trải nghiệm không gian Châu Âu lãng mạn và sở hữu các giải thưởng giá trị.



Được thiết kế đầy ấn tượng rực rỡ, Vincom chào đón khách hàng tới với chuỗi Vincom Center và Vincom Mega Mall bằng những khung cảnh đặc trưng châu Âu 3D được tái hiện vô cùng chân thực. Đó là không gian cánh đồng tulip và lavender quyến rũ, lighting-show của tháp Eiffel, những chiếc cối xay gió và đôi giày gỗ ‘khổng lồ’ của đất nước Hà Lan xinh đẹp… Và không chỉ được du lịch tại chỗ, Vincom còn tặng các khách hàng may mắn những chuyến đi khám phá châu Âu 6 ngày 7 đêm với hành trình qua các đất nước Pháp, Hà Lan, Bỉ trị giá lên tới gần 100 triệu đồng/ giải.

Khách hàng yêu thích sự lãng mạn cổ điển của đất nước Ý xinh đẹp chắc chắn cũng vui sướng với món quà xe Piaggio Vespa Medley trị giá lên đến 72.5 triệu đồng/ xe. Đây là các giải thưởng nằm trong chương trình “Quà sành điệu, đón hè sang” được áp dụng toàn hệ thống Vincom trên cả nước từ 15-4 đến 7-5. Tổng giá trị lên tới 800 triệu đồng.

Khi du lịch mua sắm cũng đã là một xu hướng được ưa chuộng thì “tín đồ thời trang” không cần mất công đi đâu xa cũng sẽ có dễ dàng lựa chọn cho mình các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm từ bộ sưu tập Hè Thu của các thương hiệu được nhiều người yêu thích như Aldo, Ninewest, Warehouse, Efora, Bata, Adidas, Converse, DKNY… và tận hưởng ngày hội khuyến mãi ngập tràn các sản phẩm từ G2000, Bata, Lemino, Anta, Lenlink, Dr. Martens, New Balance, Levis, VinDS, Adidas, MYM, Triumph, Cutieland, Narsis, The FaceShop, PNJ…

Những địa chỉ tham quan khám phá yêu thích dành cho giới trẻ như Thế giới Thủy cung Vinpearland sẽ giảm tới 50% giá vé, khu vui chơi VinKE giảm giá 30% sau 20 giờ hàng ngày… từ nay đến 15-5. Đặc biệt, giữa mùa hè nóng bức, bạn có thể tận hưởng không khí mát lạnh của xứ hàn khi vui chơi tại hệ thống sân băng trong nhà lớn nhất Việt Nam - Vincom Ice Rink, thưởng thức những đường trượt đầy ấn tượng của các nghệ sĩ tài ba và cơ hội tham gia lớp học trượt băng miễn phí. Thế giới vui chơi của trẻ như TiniWorld, Playtime, WorldGames, Hero World… cũng sẽ liên tục tổ chức nhiều hoạt động thú vị. Các rạp chiếu phim CGV, BHD và Lotte tại TTTM Vincom trên toàn quốc cũng là điểm hẹn hấp dẫn nhất của “tín đồ điện ảnh” với sự ra mắt hàng loạt các bộ phim bom tấn như Guardians of the Galaxy 2, Fast&Furious 8, Smurfs: The lost village...





Không gian ẩm thực tại Vincom cũng là sự lựa chọn hoàn hảo trong dịp hè 2017. Khách hàng sẽ được thưởng thức các hương vị món ngon trong nước và thế giới cũng như khám phá nhiều món thực đơn mới mùa hè độc đáo tại các nhà hàng nổi tiếng như Kichi Kichi, Sumo BBQ, Gogi House, Shichi Fuku, Hutong, Alfresco’s…



Chương trình “Quà sành điệu, đón hè sang” sẽ tiếp tục đưa Vincom trở thành điểm đến hấp dẫn nhất nhất trong dịp hè 2017 này. Thông tin chi tiết vui lòng truy cập Website: www.vincom.com.vn hoặc FB: www.facebook.com/vincom.com.vn