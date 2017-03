Vingroup đề nghị cơ quan công an can thiệp về hành vi tiêu cực của một nhóm khách hàng Times city

Ngày 2.2.1013, Tập đoàn Vingroup đã chính thức gửi Công văn báo cáo các hành vi đưa tin, cung cấp thông tin sai lệch về Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Nam Hà Nội và Dự án Times City do Vingroup đầu tư của một nhóm khách hàng lên Tổng Cục An ninh II – Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội và đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ sự việc để có các biện pháp xử lý nghiêm minh theo pháp luật









Trước thông tin này, Bà Phí Thị Thục Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty Nam Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần trực tiếp gặp gỡ trao đổi với nhóm khách hàng Times City; đồng thời trả lời bằng văn bản các vấn đề được họ đặt ra. Thậm chí, để khách quan hơn, chúng tôi đã phải nhờ đến văn phòng luật sư để giải quyết nhưng họ vẫn phớt lờ, bất hợp tác và cố tình đẩy vụ việc lên cao trào khi tiến hành chiến dịch tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh của chúng tôi trên các phương tiện truyền thông không chính thống.





Chúng tôi nhận thấy, hành động của nhóm khách hàng này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động đầu tư kinh doanh, uy tín và quyền lợi chính đáng của Tập đoàn Vingroup mà còn ảnh hưởng rất tiêu cực tới tình hình an ninh, trật tự, hình ảnh và mức độ an toàn của môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Nghiêm trọng hơn, những hành động này còn vô hình chung đã ủng hộ, tiếp tay cho sự phát triển của các trang mạng phản động, làm xấu và sai lệch hình ảnh, môi trường đầu tư của Việt Nam”.Bà Nga cũng chia sẻ thêm, đã có những thành viên của nhóm này liên hệ với cán bộ có trách nhiệm của Vingroup để bày tỏ thoả thuận, chỉ cần đáp ứng những yêu cầu về quyền lợi của riêng nhóm này, họ sẽ dừng lại, nếu không sẽ “làm đến cùng”.



Tuy nhiên, là một tập đoàn lớn, chuyên nghiệp, hoạt động với tinh thần thượng tôn pháp luật, Vingroup không chấp nhận những đòi hỏi vô lý, mang tính “lợi ích nhóm” này. Chúng tôi có kế hoạch tặng quà cho khách hàng, nhưng sẽ tặng những món quà có giá trị và ý nghĩa cho tất cả các khách hàng, chứ không phải riêng cho 1 nhóm nào đó. Và mọi việc phải được thực hiện trên cơ sở pháp lý và có nguyên tắc chứ chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi gây sức ép nào.



Yến Thy

