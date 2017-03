Vingroup ký thỏa thuận chiến lược với tám đối tác

Theo đó, tám nhà thầu quốc tế sẽ được lựa chọn tham gia vào việc thiết kế chi tiết, giám sát thi công và quản lý dự án tại các công trình trọng điểm của Vingroup trên toàn quốc; góp phần nâng các hệ tiêu chuẩn xây dựng của Vingroup lên mức cao nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thế giới.

Với mong muốn sánh tầm quốc tế, Vingroup quyết định hợp tác với ba nhóm đối tác chính, bao gồm các tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng - bất động sản toàn cầu: Nhóm tổng thầu thiết kế: ATKINS (Anh), GENSLER (Mỹ), AEDAS (Mỹ); nhóm đối tác nhà thầu cơ điện, phòng cháy chữa cháy: AURECON (Úc), ARUP (Mỹ); nhóm đối tác tổng thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án: MACE (Anh), ARTELIA (Pháp), MEINHARDT (Australia).

Đại diện Tập đoàn Vingroup và các đối tác trong lễ ký kết tại TP.HCM.

Đại diện Vingroup cho biết: “Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác là nâng tầm chất lượng thiết kế và xây dựng, đảm bảo các dự án do Vingroup phát triển vươn đến đỉnh cao về vẻ đẹp kiến trúc, sự hiện đại và tính bền vững, sánh ngang với các biểu tượng thế giới đồng thời kiến tạo những công trình mang dấu ấn Vingroup, tiêu biểu cho hình ảnh một Việt Nam hiện đại và phát triển”.

Được biết tám đối tác của Vingroup đều là những thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới, từng góp phần kiến tạo các công trình mang tính biểu tượng như sân bay Heathrow, London (MACE); tòa nhà cánh buồm Burj Al Arab, Dubai (ATKINS); khách sạn siêu sao The Ritz-Carlton Hotel & Residences và JW Marriott Los Angeles, California (GENSLER) Millennium Arts Project, Úc (AURECON); Gardens by the Bay, Singapore (MEINHARDT)...

Trước khi chính thức đi đến thỏa thuận đối tác chiến lược và quan trọng, Vingroup đã từng hợp tác với nhiều nhà thầu danh tiếng tại các dự án bất động sản của tập đoàn, đặc biệt là dự án khu đô thị hiện đại và đẳng cấp của Việt Nam như Vinhomes Central Park, TP.HCM.

YẾN THY