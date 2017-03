Vĩnh Long: Niêm phong 14 loại phân bón kém chất lượng

Qua kiểm tra cho thấy tỷ lệ đạm, lân, kali... của 14 loại phân này đạt quá thấp so với đăng ký. Điển hình là phân đầu trâu của cơ sở Minh Phú (Kiên Lương, Kiên Giang) đăng ký N 20% nhưng qua phân tích chỉ đạt 0,06%; P205 đăng ký 30% nhưng chỉ đạt 0,12%; phân Super lân số 1 của cơ sở Thuận Lợi (Châu Thành, An Giang) đăng ký P205 16%, axít tự do 4% nhưng phân tích chỉ đạt 0,03% và 0,1%; phân đầu trâu của cơ sở Hoa Lan (Kiên Lương, Kiên Giang) cũng tương tự...

Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Long phát hiện nhiều mẫu phân bón kém chất lượng.