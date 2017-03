Vissan “se duyên” với nhiều DN

Khi liên kết các thương hiệu thực phẩm như Vissan - Foocosa, người tiêu dùng sẽ an tâm hơn về VSATTP với giá cả ổn định. Ảnh: HTD

“Năm 2009, dù ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế dẫn đến sức mua chung của thị trường suy giảm nhưng các kênh bán lẻ hiện đại vẫn không ngừng tăng trưởng. Chính điều này đã khiến chúng tôi nghĩ đến việc liên kết với các doanh nghiệp cung cấp lương thực để tăng sức cạnh tranh nhằm khai thác thế mạnh của nhau, hướng đến mục tiêu lâu dài là cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng cao với giá bình ổn đến người tiêu dùng và tăng doanh thu cho doanh nghiệp” - ông Bùi Duy Đức, Tổng Giám đốc Công ty Vissan, cho biết.

Thương hiệu lớn bắt tay nhau

Ông Đức nhấn mạnh Vissan và Foocosa cùng là hai thương hiệu lớn về lương thực, thực phẩm, hai đơn vị cùng liên kết, khai thác thế mạnh của nhau, hướng đến mục tiêu lâu dài là cung cấp lương thực, thực phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với giá bán ổn định. Cụ thể, 60 cửa hàng của Vissan và 40 cửa hàng Foocomart của Công ty Foocosa đã tạo ra chuỗi 100 cửa hàng chung của hai thương hiệu là Foocomart-Vissan.

Theo ông Đức, mạng lưới phân phối tiện dụng ảnh hưởng đến mặt bằng tiện dụng chiếm đến 31%-33% trong các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Ngoài ra, thương hiệu ảnh hưởng từ 30% đến 38%. Do đó, sự kết hợp của Foocosa và Vissan thỏa mãn cả hai yêu cầu quan trọng của người tiêu dùng là: kênh phân phối tốt và thương hiệu uy tín.

Liên kết mang lại nhiều tiện ích

Theo ông Đức, việc liên kết này mang lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, cho cả người tiêu dùng và xu thế này nếu làm tốt có thể tác động đến việc điều hành kinh tế. Cụ thể, những lợi ích trước mắt có thể nhìn thấy là các doanh nghiệp có thêm kênh phân phối tăng doanh thu nhờ sự thuận tiện về mặt bằng, người tiêu dùng có thể đến một điểm bán hàng nhưng mua được nhiều sản phẩm hàng hóa thuộc kênh phân phối của các đơn vị. Về vĩ mô, việc liên kết có thể thực hiện tốt các chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu.

Ngoài ra, ông Đức nhấn mạnh đến việc liên kết sẽ giúp tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Khi hội nhập, chúng ta đã mở cửa cho các nhà bán lẻ nước ngoài, phải chia sẻ thị trường trong nước với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã có tuổi đời hàng trăm năm. Trong khi đó, hệ thống bán lẻ của Việt Nam còn nhiều manh mún, quy mô không đồng đều nên sức cạnh tranh còn yếu. Hệ thống bán lẻ muốn phát triển tốt phải có vị trí mặt tiền thuận tiện, khu vực trung tâm và khả năng tài chính mạnh. Trong bối cảnh đó, liên kết đem lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp là tăng sức cạnh tranh.

Sau khi liên kết, tại hệ thống cửa hàng Vissan cung cấp các thực phẩm tươi sống, chế biến, rau củ quả, hỗ trợ đào tạo mậu dịch viên theo phong cách mới. Đến hệ thống cửa hàng này, người tiêu dùng có thể mua đủ sản phẩm phục vụ cho bữa ăn gia đình từ thịt heo, bò tươi sống, đồ hộp, xúc xích, thịt nguội… của Vissan cho đến mặt hàng thiết yếu như gạo và thực phẩm ăn liền của Foocosa như mì, miến, bún, cháo, bánh kẹo, hạt điều, tương cà, nước mắm…

Ngoài việc tận dụng được mặt bằng kinh doanh để xây dựng hệ thống phân phối thực phẩm hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng chuẩn bị bữa ăn gia đình, từ gạo, thịt, cá, rau củ quả đến các mặt hàng chế biến với giá ổn định, liên kết cũng giúp nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng bán hàng theo phong cách mới cho các bên liên kết. Tại các cửa hàng thí điểm mô hình liên kết của Vissan và Foocosa, doanh thu của cả hai đơn vị đã tăng đến 30% so với trước.

“Đây là con số mơ ước của chúng tôi. Do đó, từ hiệu quả của năm cửa hàng liên kết của hai đơn vị vào cuối năm 2009, trong năm 2010 chúng tôi sẽ mở rộng triển khai mô hình này ra toàn hệ thống 100 cửa hàng của hai bên” - ông Bùi Duy Đức, Tổng Giám đốc Công ty Vissan, nói.

Mạnh dạn liên kết với nhiều doanh nghiệp

Theo ông Đức, hiện nay mối quan tâm của người tiêu dùng là chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nên khuynh hướng của người tiêu dùng thường chọn điểm bán mà họ yên tâm về xuất xứ hàng hóa, nhãn hiệu và chất lượng công bố. Trong đó, siêu thị và cửa hàng tiện dụng được người tiêu dùng chọn nhiều nhất. Do đó, ngoài Foocosa, hiện nay Vissan còn liên kết với các đơn vị trong cùng hệ thống Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) như Công ty Cầu Tre, Công ty Cổ phần APT, hệ thống siêu thị Sài Gòn, Thương xá Tax... Hay các doanh nghiệp ngoài SATRA như Công ty Kinh Đô, các siêu thị Metro, Big C, Maximark, Co.op Mart, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Harpro)…

Xu hướng tất yếu Mới đây, trong tháng 1-2010, trung tâm thương mại đầu tiên của Công ty Cổ phần Phát triển hệ thống phân phối Việt Nam (VDA) đi vào hoạt động tại Đà Nẵng cũng là kết quả của sự liên kết bốn nhà phân phối bán lẻ lớn trong nước gồm Saigon Co.op, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), Công ty Phú Thái và Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro). “Với mục tiêu giúp ngành phân phối trong nước phát triển, xây dựng được hệ thống đại siêu thị riêng của người Việt Nam và là kênh tiêu thụ hàng hóa hữu hiệu cho các nhà sản xuất. Đây là xu thế tất yếu trong bối cảnh thị trường trong nước không còn chỉ dành cho doanh nghiệp trong nước mà đã phải chia sẻ cho các đại gia nước ngoài“ - bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co.op, cho biết.

HẢI HÀ