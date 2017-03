Theo đó, ông Nguyễn Phúc Khoa, Phó Tổng Giám đốc Satra đắc chức chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Văn Đức Mười trúng cử vào Hội đồng quản trị và được bầu Tổng giám đốc công ty Vissan. Cùng với đó, ông Phạm Trung Lâm, Tổng giám đốc công ty Anco-thuộc tập đoàn Masan có số phiếu bầu cao nhất vào Hội đồng quản trị.

Năm 2014, UBND TP.HCM có quyết định về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty TNHH MTV kỹ nghệ súc sản Vissan. Giá trị thực tế của Vissan được xác định hơn 1.600 tỉ đồng, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Vissan là 809 tỉ đồng. Thành phố có quyết định phê duyệt phương án và chuyển Vissan thành công ty cổ phần.



Vissan tham vọng trở thành nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất Việt Nam.



Theo đó, vốn điều lệ khi cổ phần hóa là 809 tỉ đồng. Trong đó nhà nước nắm 65%, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 6.02%, cho công đoàn Vissan là 0.98%, cổ phần bán đấu giá công khau cho các nhà đầu tư thông thường 14% (vốn điều lệ) và 14% cho nhà đầu tư chiến lược.

Tại đại hội đồng thành lập, ban chỉ đạo cổ phần hóa đã trình cổ đông các tờ trình phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020, tờ trình thông qua kế hoạch đăng kí giao dịch niêm yết cổ phiếu…

Sau khi chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, thời gian tới Vissan sẽ trở thành nhà sản xuất chế biến phân phối thực phẩm lớn nhất nước với chuỗi thực phẩm ngày càng đa dạng, không những cung cấp cho thị trường nội địa mà còn xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Bên cạnh đó, Vissan còn thực hiện liên kết với các thương hiệu mạnh hướng tới kinh doanh nhượng quyền thương hiệu. Phát triển vùng chăn nuôi heo chất lượng cao gồm hệ thống các trại chọn lọc, trại nhân giống và trại heo thịt với khả năng cung cứng 300.000 con heo/năm. Đồng thời sẽ liên kết với các đối tác có năng lực để phát triển nguồn cung ứng nguyên liệu có chất lượng cao…

Dự kiến Vissan sẽ đầu tư cụm nhà máy chế biến tại Long An với vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng. Năm 2019 nhà máy đi vào hoạt động sẽ giúp công ty nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng cho thị trường, tăng năng lực sản xuất. Đặc biệt, Vissan tiếp tục tham gia chương trình bình ổn thị trường.

Năm 2016 Vissan đặt kế hoạch doanh thu 3.996 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 99,1 tỉ đồng. "Lợi nhuận sau thuế trong ba năm đầu sau cổ phần hóa giảm nhẹ so với các năm trước khi cổ phần. Đặc biệt là năm 2019-2020 lợi nhuận giảm mạnh, lý do là vì cụm nhà máy ở Long An hoạt động, nên chi phí lãi vay khấu hao cũng tăng", ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Vissan nhấn mạnh.