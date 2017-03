VKP đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết

Theo S. Nhung (NLĐ)



Theo đó, quý 3-2011, VKP lỗ 9,48 tỉ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm lỗ 116,87 tỉ đồng.Vốn chủ sở hữu của công ty hiện nay còn 34,4 tỉ đồng, trong khi vốn điều lệ là 80 tỉ đồng. Các khoản nợ vay vẫn ở mức cao, với tổng nợ hơn 268 tỉ đồng.Đại diện VKP cho biết công ty đã kiểm soát chi phí sản xuất và giữ vững đơn hàng giúp doanh thu bán hàng tăng 7% so quý 2/2011. Tuy nhiên, do các khoản nợ vay tồn đọng cũ quá lớn (khoảng 150 tỉ đồng) làm phát sinh khoản lãi vay lớn, mỗi tháng khoảng 2 tỉ đồng.Thêm vào đó, việc đầu tư dự án nhà máy sản xuất tại Khu Công nghiệp Tân Đức – Long An không đồng bộ về công suất, không tận dụng hết sông suất thiệt bị dẫn đến chi phí khấu hao cho một số máy móc thiết bị quá lớn. Ngoài ra, chi phí bán hàng quý 3 cũng tăng mạnh so quý trước vì một số đơn hàng xuất khẩu không kịp tiến độ giao hàng nên phải xuất bằng đường hàng không làm cước phí vận chuyển tăng lên.Từ năm 2010 đến nay, công ty đã 3 lần đổi tổng giám đốc, 4 lần thay kế toán trưởng.VKP cũng cho biết, công ty bị lỗ năm 2009 và năm 2010. Nếu tiếp tục lỗ trong năm nay VKP sẽ buộc hủy niêm yết vì lỗ 3 năm liên tiếp.Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011, số dư nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn, sau khi trừ đi các khoản tài sản tồn đọng khó thu hồi, lỗ hoạt động kinh doanh trong kỳ và lỗ lũy kế khá lớn.