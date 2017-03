VN cung cấp hơn 40% lượng than nhập khẩu vào Nhật Bản

Hội đàm Việt-Nhật về chính sách than, khoáng sản lần thứ nhất giữa Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản với một số bộ ngành của Việt Nam đã diễn ra ngày 3/12, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hội đàm nhằm tiếp tục trao đổi thông tin về cung cầu, chính sách phát triển và thảo luận về mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khai thác khoáng sản giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phía Nhật Bản cho biết nhu cầu nhập khẩu của Nhật Bản đối với loại than antraxít là rất lớn và Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nhật Bản. Đại diện phía Nhật Bản mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn nữa với phía Việt Nam trong các dự án đào tạo nhân lực, thăm dò, khai thác, tiêu thụ than, khoáng sản.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đề nghị phía Nhật Bản cùng hợp tác trong việc tìm kiếm đánh giá tài nguyên trữ lượng than ở bể than đồng bằng sông Hồng; kéo dài các dự án chuyển giao công nghệ khai thác than hầm lò; phối hợp thành lập Công ty tuyển than Khe Thần ở thị xã Uông Bí, Quảng Ninh; xây dựng mỏ than hầm lò không tai nạn; các dự án Đá vôi chất lượng cao ở Nghệ An

Theo khảo sát, trữ lượng than ở vùng Quảng Ninh lên đến hàng tỷ tấn, trong đó chủ yếu là than antraxit. Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam hiện là nhà sản xuất than chính của Việt Nam, với sản lượng than sạch cung cấp trong năm 2007 dự kiến khoảng 40 triệu tấn, trong đó hơn một nửa là để xuất khẩu