VN vẫn chưa có tư duy đô thị kiểu mẫu

Nếu coi thông tư 15/2008/TT của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn đánh giá khu đô thị mới kiểu mẫu” vừa ban hành là một bước tiến của nhận thức về mô hình đô thị mới, thì sự nhận thức này ngắn hạn và đã bỏ qua khá nhiều yếu tố của một khu đô thị thực sự mới.

Mười phút…

Bao trùm lên mọi suy nghĩ của nhân loại lúc này là “phát triển bền vững”. Bền vững không còn là ý muốn đối với giới hoạch định chính sách, nó bắt buộc người ta phải hành động. Rất tiếc 6 tiêu chí “Khu đô thị mới (KĐTM) kiểu mẫu” của VN chỉ nhằm chủ yếu bổ sung các giá trị “tiện nghi” cho người sử dụng mà thiếu tư duy bền vững, hành động bền vững.

Học thuyết mới về đô thị (New urbanism, viết tắt NU) không còn mới, nó ra đời cách đây gần 30 năm tại Mỹ nhằm định hướng cho quy hoạch đô thị và cải cách các hoạt động kinh doanh bất động sản đã được kiểm nghiệm áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tờ The New York Times nhận định “Đây là sự chuyển biến tổng thể quan trọng nhất về quy hoạch, kiến trúc”. Tuyên ngôn của NU: “Cho con người nhiều sự lựa chọn được sống ở những nơi ổn định, thuận tiện, thú vị và đưa ra các giải pháp cho vấn đề ấm nóng toàn cầu và cạn kiệt dầu mỏ”. NU cụ thể hoá với 10 nguyên tắc, trong đó nguyên tắc số 1 là “Số đông có thể đi bộ từ nơi ở đến nơi làm việc trong vòng 10 phút, thiết kế phải ưu tiên và tạo cảm giác an toàn, thoải mái cho người đi bộ”.

Nói nguyên tắc này tối quan trọng vì nó yêu cầu trước hết địa điểm quần cư đó phải tạo ra việc làm thì mới giúp việc di chuyển hằng ngày của dân đô thị từ chỗ ở đến chỗ làm với 10 phút đi bộ (không với những phương tiện khác). Mười phút này thực chất là một cuộc cách mạng trong kiến tạo đô thị. Nó làm thay đổi quan niệm của đô thị chức năng thế kỷ 20 chia nhỏ các nhiệm vụ cho từng vị trí quần cư - đô thị này để ngủ, đô thị kia chuyên dịch vụ thương mại, đô thị khác có nhiệm vụ sản xuất, v.v... Nó chống lại việc các KĐTM xây lên chỉ làm “phòng ngủ” cho trung tâm TP, cứu người đô thị khỏi thảm cảnh mỗi ngày mỗi người mất hàng giờ di chuyển đến chỗ làm việc và về nhà trên những con đường ô nhiễm khói xăng, bụi bặm, tai nạn giao thông rình rập; xăng dầu chi cho giao thông không ngừng tăng lên tiêu hao túi tiền của họ. Và càng chi nhiều cho giao thông, càng ô nhiễm, và tất nhiên lại càng tốn tiền khắc phục ô nhiễm.

Đem nguyên tắc này soi vào các KĐTM của VN để thấy, hầu hết chúng chỉ là các khu bất động sản – chưa đáng gọi là KĐTM. Chúng đem lại nhiều lợi nhuận cho giới đầu tư trong giai đoạn khủng hoảng thiếu nhà ở, mà không tạo không gian sống bền vững cho con người. Bài toán xây KĐTM ở VN hầu như chỉ tính đến số lượng người ở với vài dịch vụ nhỏ, chưa có sự tham gia của các nhà hoạch định phát triển kinh tế và những doanh nghiệp kinh tế đô thị để trở thành một đô thị sinh ra các sản phẩm kinh tế. Về bản chất nó không tạo ra nhiều việc làm tại chỗ cho cư dân của nó (đô thị phụ thuộc).

Như đứa trẻ nuôi mãi không lớn...

Nguyên tắc quan trọng nữa NU: “Giảm thiểu tối đa những tác động vào môi trường, giảm nguồn nhiên liệu có hạn và phải tự vận hành”. NU đòi hỏi, như “cái cây hút nước, không khí, quang hợp tại chỗ”, KĐTM cần có khả năng tự khai thác, xử lý nước sạch và nước bẩn, tự tạo ra điện năng, v.v... với sự trợ giúp của công nghệ tiên tiến.

Sự phát triển ồ ạt KĐTM xung quanh trung tâm TPHCM và Hà Nội hiện nay chắc chắn phá vỡ những kế hoạch cung cấp nước và điện. Như đứa trẻ nuôi mãi không lớn, không tự lực nổi, các KĐTM của chúng ta sẽ là gánh nặng ngày càng nặng, nếu cứ lệ thuộc vào sự cung cấp năng lượng, nước sạch, xử lý nước thải của TP mẹ. Chưa nói việc chuyển tải quá dài từ nguồn cung cấp tập trung là phi kinh tế (thất thoát, đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn...), mà do nhu cầu phát triển KĐTM không ngừng tăng, sẽ sớm dẫn đến tình trạng chính quyền TP không thể kiểm soát nổi sự ô nhiễm do các chất thải hiện nay. TPHCM và Hà Nội là ví dụ rõ nhất.

Vậy khả năng sau khả năng tự tạo ra công ăn việc làm các KĐTM còn cần có khả năng dần dần tự tạo ra năng lượng, nước sạch... (tự vận hành) cho chính nó. Điều đó nghe có vẻ xa xôi, nhưng nếu từ bây giờ ý nghĩ này không xuất hiện trong đầu các nhà hoạch định chính sách thì 5, 10 năm nữa VN không thể có các “ĐTM kiểu mẫu” theo chuẩn quốc tế.

Bỏ quên công nghệ xây dựng

Công nghệ xây dựng hiện nay đã bao gồm thành tựu khoa học kỹ thuật giúp cho con người tổ chức nên nơi sống. Nhưng VN vẫn chủ yếu coi công nghệ xây dựng thuộc các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và kỹ thuật thi công... Ngay trong vật liệu xây dựng vẫn phần lớn khai thác đất làm gạch nung. Công việc nặng nhọc này đang và sẽ nhanh chóng phá huỷ tài nguyên đất có hạn, tức là không thể bền vững. “KĐTM kiểu mẫu” phải là những đô thị đi đầu áp dụng công nghệ xây dựng tiên tiến, hạn chế tối đa sự tàn phá môi trường. Tính tiên tiến của công nghệ vì thế cần có mặt trong các tiêu chí “đánh giá KĐTM kiểu mẫu” của VN.

Tóm lại KĐTM dù xuất hiện ở VN - Trung Quốc hay bất cứ nước nào cũng là sản phẩm của thời đại. Tất nhiên các yếu tố bản địa (địa lý, kinh tế, lối sống...) quyết không bỏ qua (nguyên tắc của NU), vì chính nó làm nên tính thời đại. Vậy sao chúng ta không tham khảo, sử dụng, lấy các quan điểm, tư tưởng tốt nhất của nó làm cơ sở xây dựng “tiêu chí đánh giá KĐTM của VN” thay bằng mất nhiều công sức, tiền bạc tự làm tiêu chí chỉ của riêng VN, mà không gắn với thời đại?

Nhưng công việc này phải của nhà chuyên môn, của giới nghiên cứu đô thị (càng độc lập, khách quan càng tốt) chứ không do các nhà quản lý. Nhà quản lý chỉ “luật hoá” nó bằng quyết định thực hiện, đừng làm thay chuyên môn. Cải tiến cách làm “tiêu chí nhà nước” theo hướng này sẽ “nhàn” cho quản lý và đỡ “mang tiếng” chính họ.