VNA hoãn, hủy hàng loạt chuyến bay

Đối với mạng bay quốc tế, do ảnh hưởng của siêu bão Guchol và bão Talim nên đã có 15 chuyến bay bị chậm giờ hoặc hủy. Đó là các chuyến bay trên chặng Hà Nội – Tokyo, Osaka, chặng TPHCM - Tokyo, Osaka, Nagoya (Nhật Bản) và Cao Hùng (Đài Loan).



Trên đường bay nội địa, có 44 chuyến bay từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng đến Đà Lạt trong các ngày từ 17 đến 19-6 đều bị hủy do ảnh hưởng của gió lớn và mây mù kết hợp với địa hình đồi núi cao. Việc hoãn, hủy chuyến diễn ra trong thời gian dài nên VNA phải giải tỏa khách từ Đà Lạt bằng cách phối hợp vận chuyển khách bằng tàu hỏa hoặc ô tô đến Nha Trang hoặc TPHCM, sau đó đổi vé máy bay Hà Nội hoặc Đà Nẵng.



Trong ngày 20-6, kế hoạch khai thác các chuyến bay đến và đi từ Đà Lạt sẽ được VNA cân nhắc trên cơ sở bám sát diễn biến của tình hình thời tiết.



Hãng hàng không tư nhân Air Mekong cũng cho biết đã hủy 12 chuyến bay đi/đến Đà Lạt trong các ngày 17 và 18-6. Hôm nay, 19-6, có 4 chuyến bay của hãng từ Hà Nội đi Đà Lạt khai thác an toàn cuối ngày, thời tiết xấu nên phải hủy 2 chuyến muộn nhất trong ngày.



Theo T.Hà (NLĐO)