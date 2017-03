VNA tăng 155.600 ghế phục vụ Tết Nhâm Thìn

Việc tăng tải được thực hiện trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán từ ngày 7.1-12.2 (tức từ 14 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng).



Số lượng chuyến bay và ghế tăng thêm cho hành khách đi trên 7 đường bay có nhu cầu lớn về tải. Cụ thể:



Đường bay Hà Nội - Sài Gòn - Hà Nội: dự kiến cung ứng thêm 88.200 ghế, tăng 52% so với lịch bay thường lệ của hãng và tăng 16% so với cùng kỳ cao điểm Tết Tân Mão. Trong đó, ngày cao điểm nhất, ghế cung ứng có thể lên đến hơn 9.500 ghế/ngày/chiều, tăng 103% so với tải thường lệ.



Đường bay Sài Gòn - Đà Nẵng - Sài Gòn: dự kiến cung ứng thêm 54.200 ghế, tăng 71% so với lịch bay thường lệ và tăng 25% so cùng kỳ cao điểm Tết Tân Mão. Trong đó, ngày cao điểm nhất sẽ lên trên 5.000 ghế/ngày/chiều, tăng 159% so với thường lệ.



Ngoài ra, 5 đường bay địa phương khác được tăng tải là từ TP.HCM đi Hải Phòng, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Quy Nhơn, Nha Trang. Tổng số chỗ tăng thêm là trên 13.200 ghế, tăng gần 34% so thường lệ.



Để tránh tình trạng quá tải vào dịp cuối năm, VNA khuyến nghị hành khách sắp xếp kế hoạch đi lại sớm và phù hợp, trong đó cân nhắc tới các ngày đặc biệt cao điểm trong dịp Tết (20-29 tháng Chạp, 4-10 tháng Giêng).



