VN-Index còn 521 điểm, nên mua vào!

Ngày 23-4, phiên thứ ba trong tuần chứng khoán hai sàn tiếp tục giảm. VN-Index chỉ còn 521,95 điểm; tệ hơn, HaSTC xuống sâu chỉ còn 170,4 điểm. Trên cả bất ngờ là nhà đầu tư ngoại không còn mua vào nhiều cổ phiếu nữa. Điều này lập tức khiến các nhà đầu tư trong nước hốt hoảng. Vậy lúc này mua cổ phiếu vào, bán ra hay chờ ?

Ông Kevin Snowball, Giám đốc Công ty Quản lý quỹ PXP Việt Nam:

Thời điểm tốt mua cổ phiếu

Chỉ số VN-Index ở ngưỡng hơn 521 điểm đã là đáy của chứng khoán. Theo tôi, những lần trước các chuyên gia hay dự đoán sai đáy là do không lường hết những tin xấu còn có thể tác động vào thị trường. Lần này, kênh chứng khoán đã trải qua hàng loạt biến động cực lớn như thâm hụt cán cân thương mại, lạm phát tăng quá cao... và hàng loạt sự can thiệp (cả đúng lẫn sai) của nhà nước. Cho nên tin xấu đã... xấu tận cùng. Do vậy, những nhà đầu tư nên mua cổ phiếu, đừng chần chừ !

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Tài chính ngân hàng Đại học Mở bán công TP.HCM:

Tránh doanh nghiệp đầu tư tài chính lớn

Đúng là đầu tư vào chứng khoán lúc này sẽ gặp ít rủi ro vì giá cổ phiếu trên sàn đã rẻ hơn lúc trước. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý các biện pháp can thiệp của nhà nước. Có một mốc quan trọng mà họ cần chú ý khi quyết định mua vào, bán ra hay chờ. Đó là người đứng đầu Chính phủ nói lạm phát trong nước phải đến năm 2009 mới kiềm chế được.

Mặt khác, cần lưu ý giá cổ phiếu trên sàn hiện nay biến động do yếu tố cung cầu và sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào hoạt động của các công ty niêm yết. Theo khảo sát của một công ty chứng khoán, tỷ lệ các doanh nghiệp niêm yết trên sàn có danh mục đầu tư vào lĩnh vực tài chính, bất động sản khá lớn. Lĩnh vực này thời gian qua đã cho thấy có mức độ rủi ro lớn khi nhà nước thắt chặt tiền tệ. Do vậy, nếu mua cổ phiếu của doanh nghiệp có tỷ lệ đầu tư tài chính lớn thì chắc chắn trong năm 2008 sẽ... lỗ và lỗ còn kéo dài sang năm 2009.

Thạc sĩ Đào Trung Kiên, Giám đốc phân tích kỹ thuật Công ty Vifinfo (chuyên về chứng khoán, vàng):

Mua vào lúc này là hợp lý

Dựa vào biểu đồ giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch chứng khoán trên thị trường thời gian vừa qua, tôi cho rằng trong tuần tới VN-Index sẽ dao động quanh mức 515-555 điểm. Còn về dài hạn, chỉ số chứng khoán sẽ dao động ở mức 463-633 điểm. Và đáy chứng khoán theo tôi (nếu xảy ra) sẽ ở mốc 497,5 điểm đối với sàn TP.HCM và sàn Hà Nội là 167,9 điểm. Gom hàng lúc này là hợp lý nhất.

Chuyên gia chứng khoán Nguyễn Tấn Dũng (20 năm kinh nghiệm đầu tư chứng khoán tại Mỹ):

Một năm sau sẽ lãi 32%

Hiện nay, chỉ số P/E (lợi nhuận trên cổ phiếu) của các doanh nghiệp trên sàn TP.HCM là 15, còn trên sàn Hà Nội là 12. Theo tôi, mức này là quá hấp dẫn. Vì trước kia P/E của kênh chứng khoán Việt Nam lên đến hơn 30. Trên thế giới hay tại Việt Nam hiện nay cũng vậy, kênh chứng khoán sẽ biến động điều chỉnh giảm trước khi nền kinh tế của một quốc gia xáo trộn. Thời gian qua, chứng khoán sụt giảm là yếu tố làm cho nhiều cổ phiếu quay về giá trị thật. Theo tôi, sáu tháng nữa nếu tiếp tục sụt giảm thì VN-Index sẽ ở mức 498 điểm (giảm 7%), một năm sau nếu tăng thì sẽ lên 700 điểm (tăng 32%). Như vậy, bây giờ mà bỏ tiền vào chứng khoán, nếu có rủi ro thì chỉ mất 7%, còn lãi thì đến 32%.