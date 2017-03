VN-Index lại mất điểm

Màu đỏ bao trùm bảng điện tử, toàn thị trường có 139 mã giảm điểm trong tổng số 183 mã niêm yết trên sàn Hose.

Xu hướng bán ra đang chiếm thế áp đảo, các cổ phiếu có giá trị lớn trên thị trường cũng quay đầu giảm điểm. Cổ phiếu SSI giảm mạnh 2.000 đồng/cổ phiếu (- 2%), đóng cửa ở mức 100.000 đồng/cổ phiếu phiên hôm nay.

Khối lượng giao dịch có giảm so với những phiên của tuần rồi (giảm 37% về khối lượng và 35% về giá trị so với phiên trước) nhưng vẫn đứng ở mức cao, do nhà đầu tư khá lạc quan vào thị trường và đây vẫn là thời điểm tốt để mua cổ phiếu vào. Tổng khối lượng giao dịch trong phiên hôm nay đạt 86,8 triệu cổ phiếu, trị giá 4.186 tỉ đồng.

Một số nhà đầu tư trên sàn ACB nhận định, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh nhưng mức giảm trong phiên hôm nay không sâu, có thể phiên ngày mai thị trường sẽ quay đầu đi lên.

Chỉ số HNX-Index giảm 4,5 điểm tương đương giảm 2,1% và đóng cửa ở 209,77 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 41,8 triệu cổ phiếu, trị giá 1.955 tỉ đồng.