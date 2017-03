VN-Index tăng gần 8 điểm, gạt phăng mốc 440

Tương tự diễn biến phiên hôm qua, dòng tiền khối ngoại đổ vào các bluechips đã đẩy các mã này tăng trần và kích thích VN-Index tăng mạnh. Trong phiên, có lúc chỉ số này đã tăng gần 10 điểm.



Hiện tại, VN-Index ấn định 441,83 điểm, tăng 7,64 điểm tương ứng 1,76% với 88 mã tăng, 28 mã tăng trần và 122 mã giảm, 32 mã giảm sàn. Ở HNX, chỉ số giằng co ở mốc 59, cuối cùng cũng bứt lên được 59,28 điểm, tăng 0,28 điểm tương ứng 0,47%. Có 58 mã tăng, 18 mã tăng trần so 118 mã giảm, 38 mã giảm sàn trên sàn Hà Nội.



Thanh khoản vượt 100 triệu cổ phiếu trên hai sàn, tổng trị giá giao dịch đạt 1.294,9 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng giao dịch HSX đạt 53,57 triệu đơn vị tương ứng 919,8 tỷ đồng; HNX đạt 54,63 triệu cổ phiếu, tương ứng 375,1 tỷ đồng.



VN30-Index phiên này tăng tới 10,32 điểm, mặc dù có 8 mã giảm và 2 mã đứng giá. Bluechips thuộc nhóm này tăng trần ồ ạt, biên độ tăng lớn. MSN gây "sốc" khi tăng trần tới 5.000 đồng/cp lên 110.000 đồng.



Trong khi đó, các trụ cột khác cũng đạt mức tăng mạnh: VNM tăng 2.500 đồng, PVD tăng trần 2.000 đồng, BVH tăng trần 2.300 đồng, HAG tăng 1.000 đồng và DPM tăng 800 đồng.



Nguồn tiền khối ngoại tiếp tục đổ vào các mã nặng. Lực mua đối với MBB đạt tới 1,86 triệu cổ phiếu, ở OGC là 765,22 nghìn, HPG là 647,93 nghìn, VHS là 584,71 nghìn, VCB là 403,24 nghìn, BVH là 451,51 nghìn. MSN và VNM cũng không hề khiến khối ngoại chần chừ dù thị giá "khủng".



Giao dịch mạnh tại MBB với hơn 4 triệu khớp lệnh, dư bán giá trần cuối phiên hơn 1,2 triệu. OGC khớp trên 2 triệu giá trần, không còn dư bán cuối phiên, tương tự ở GMD, HSG, ITA...



Trong khi đó, dư mua giá trần tại ITA còn 4,7 triệu cổ phiếu, ở PVF còn 1,44 triệu và hàng trăm nghìn cổ phiếu dư mua trần tại OGC, BVH, GMD, HSG...



HNX30 ngược lại không có mã nào tăng trần, vỏn vẹn 7 mã tăng điểm. Các trụ cột như SHB, VND, PVX đứng giá tham chiếu. SHB giao dịch tiếp tục đạt cao, khớp gần 11,4 triệu, tại VND khối lượng khớp cũng trên 2 triệu.



SCR tăng điểm 300 đồng, khớp 5,3 triệu cổ phiếu, cuối phiên dư bán trần 1,31 triệu đơn vị. ACB, PVI, VCG tăng nhẹ 100 đồng.



Tăng 500 đồng mỗi cổ phiếu tương ứng 3,4%, PVS được khớp 2,6 triệu cổ phiếu và khối ngoại chi đậm để mua 1,16 cổ phiếu này. Ngày 15/1 tới sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức lần 1/2012 bằng tiền mặt 10% và thực hiện chi trả vào ngày 21/2/2013.



VN-Index mặc dù tăng mạnh song HSX đang xảy ra hiện tượng xanh vỏ đỏ lòng khi lực tăng chủ yếu nhờ vào bluechips do được khối ngoại kích điểm, còn các mã penny bị bán mạnh để chốt lời, nhiều mã giảm sàn.



Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, VN-Index đã tăng 10 phiên liên tiếp. Trong phiên hôm nay có 231 triệu cổ phiếu giao dịch vào ngày 3/1 về đến tài khoản của nhà đầu tư. Theo một số khuyến nghị, nhà đầu tư nên cẩn trọng với lực bán mạnh có thể xảy ra do lượng cung của phiên thứ Năm tuần trước.





