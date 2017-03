Vn-Index vơi hơn 37 điểm trong một tháng

Nếu tuần giao dịch đầu tiên của tháng 6, Vn-Index cộng thêm 11 điểm, lên 528 điểm thì tuần cuối cùng, chứng khoán TP HCM lại rơi thẳng đứng với nhiều nốt trầm. HOSE chùng xuống và đón phiên giảm mạnh nhất trong vòng 10 tháng qua.



Kể từ cú lao dốc vụ bầu Kiên bị bắt (ngày 21/8/2012), tháng qua, Vn-Index chứng kiến hai phiên đen tối liên tiếp (ngày 24-25/6/2013) mất gần 17 điểm. Đà bán mạnh mẽ của khối ngoại càng khiến cho lực cầu bắt đáy tăng mạnh. Mặc dù sàn TP HCM đã nỗ lực tìm lại đà tăng ấn tượng trong ngày 27/6 nhưng phiên giao dịch cuối cùng của tháng vẫn chìm trong sắc đỏ. Vn-Index mất tổng cộng 37,29 điểm sau 20 phiên.



Tuần lễ rung lắc mạnh nhất của tháng 6 rơi vào 5 phiên cuối cùng của quý II. Đây cũng là thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chịu tác động bởi nhiều thông tin vĩ mô. Chứng khoán thế giới điều chỉnh, giá vàng biến động kỷ lục với những đợt giảm mạnh và sự thay đổi về tỷ giá ít nhiều phả sức nóng vào sàn TP HCM. Khối ngoại bán ròng liên tục 12 phiên trong tháng 6 càng khiến tâm lý nhà đầu tư dao động khá mạnh.







Vn-Index đã vơi hơn 37 điểm trong tháng 6. Ảnh: B.H



Theo Hà Thanh - Hàn Phi (VNE)



Theo một chuyên gia phân tích, nguyên nhân khiến chứng khoán Việt Nam biến thiên trong thời gian qua chủ yếu do những thay đổi trong giao dịch mua bán từ khối ngoại và tâm lý của nhà đầu tư. Trong đó, sau thời điểm kết thúc kỳ điều chỉnh của FTSE Vietnam Index, thị trường bắt đầu tăng điểm do tâm lý nhà đầu tư trong nước mua vào với hy vọng chứng khoán đã xuống đáy.Còn nhận định về mối liên hệ giữa thị trường chứng khoán tuần qua với biến thiên của giá vàng hay những thông tin về bất động sản, theo chuyên gia này, ít có sự kết nối ở đây. "Thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất nhỏ. Và hiện bị chi phối chính bởi những ông lớn hay đội lái và tâm lý nhà đầu tư. Hiện, đầu tư vàng và chứng khoán ở thị trường Việt Nam có mối liên hệ, nhưng rất ít. Nhiều khi nó là hai thái cực tách bạch. Bảo chứng khoán tăng, nên nhà đầu tư thôi vàng để đổ vào chứng khoán hay ngược lại, giá vàng biến động, nhà đầu tư bỏ chứng khoán tìm về vàng đều là những lập luận không thuyết phục lắm”, ông này nhận định.Đồng quan điểm, trao đổi với PV, ông Tống Minh Tuấn, Trưởng bộ phận Phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, có một phần liên hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường vàng, nhưng không nhiều.“Người dân mua vàng bắt đáy cũng liên quan tới việc họ rút tiền ngân hàng ra, từ đấy làm dòng tiền đổ vào chứng khoán ít đi nhưng ở Việt Nam điều này chỉ tác động một chút. Nếu nói vàng và chứng khoán liên thông trực tiếp thì chưa có dấu hiệu rõ ràng”, ông Tuấn nói.Theo quan điểm của ông Tuấn, biến thiên của thị trường chứng khoán tuần cuối cùng của tháng 6 vẫn chủ yếu do nhà đầu tư nước ngoà, bao gồm các quỹ ETF đánh theo chỉ số và một phần nhà đầu tư ngoại chơi theo giá trị.Chuyên gia này phân tích, những nhà đầu tư theo chỉ số như các quỹ ETF khi hết kỳ giải ngân, họ cũng hết nhu cầu mua vào hay bán ra. Còn với những nhà đầu tư theo giá trị, khi thấy chứng khoán xuống thấp ở một mức nào đó sẽ xuất hiện tâm lý bắt đáy. "Thực tế, thị trường chứng khoán cũng đã rơi mười mấy phần trăm, nên tâm lý bắt đáy với nhóm nhà đầu tư này là bình thường”, ông Tuấn nhận xét.Theo Công ty Chứng khoán Dầu khí - PSI, về mặt kĩ thuật, Vn-Index đã giảm rất nhanh và rơi vào trạng thái quá bán. Vùng hỗ trợ 450-460 điểm khá vững nên nhiều khả năng sẽ khó bị phá vỡ nếu không có yếu tố tiêu cực đột biến tác động.PSI cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh tỷ giá USD sẽ có tác động nhất định tới các giao dịch của khối ngoại trong ngắn hạn. Một khi tỷ giá bình ổn trở lại, cán cân giao dịch ròng của khối ngoại sẽ có cải thiện tích cực hơn.