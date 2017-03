VNPost có nguy cơ lỗ 500 tỷ đồng trong năm 2008

Theo ông Đỗ Ngọc Bình, Tổng Giám đốc VNPost, trong 4 tháng cuối năm, doanh thu của VNPost khó giữ được nhịp độ như đầu năm do tác động của các dịch vụ hợp tác với khối viễn thông. Hiện nay dịch vụ hợp tác với các mạng viễn thông chiếm tỷ trọng 53% doanh thu của bưu chính nhưng sẽ khó giữ được mức thu này do giảm doanh thu từ dịch vụ viễn thông công cộng, dịch vụ bán thẻ cũng đạt doanh số thấp và đang có xu hướng giảm dần. Hơn nữa, sắp tới có nhiều khách hàng sẽ chuyển sang phương thức thanh toán qua ngân hàng hoặc qua dịch vụ thẻ, do đó doanh thu từ thu cước cũng sẽ bị thu hẹp lại.