Vốn FDI toàn cầu giảm gần 40% trong năm 2009

Theo báo cáo Giám sát xu hướng đầu tư toàn cầu hằng quý của Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên hiệp quốc (UNCTAD), đây là năm thứ 2 liên tiếp FDI toàn cầu giảm và chỉ bằng xấp xỉ 50% so với năm 2007 (khoảng 2.000 tỷ USD).

Năm 2009, vốn FDI đổ vào các nước phát triển giảm 41,2%, trong khi vốn FDI vào những quốc gia đang phát triển giảm 34,7%, sau 6 năm tăng liên tục. Mỹ vẫn là quốc gia tiếp nhận vốn FDI lớn nhất thế giới trong năm 2009 với 137 tỷ USD cho dù con số này đã giảm 57% so với năm 2008. Vị trí thứ 2 thuộc về Trung Quốc với 90 tỷ USD (giảm 2,6%) và thứ 3 là Pháp với 65 tỷ USD (giảm 35%).

Trong khi đó, vốn FDI vào Nhật Bản giảm 53,4% xuống còn 11,4 tỷ USD do các công ty nước ngoài bán lại các doanh nghiệp Nhật Bản với giá rẻ như trường hợp Citigroup (Mỹ) bán Nikko Cordial Securities Inc. cho tập đoàn Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (Nhật Bản).

Tuy vậy, ông James Zhan, Giám đốc Chi nhánh Đầu tư và Doanh nghiệp (soạn thảo báo cáo trên), dự đoán một sự hồi phục "vừa phải" về vốn FDI sẽ diễn ra trong năm 2010 trong bối cảnh thời kỳ xấu nhất đã qua song vẫn còn một số giai đoạn khó khăn.

