Vốn huy động qua phát hành cổ phiếu giảm mạnh

Theo đó, tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán thông qua phát hành cổ phiếu, đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu trái phiếu chính phủ trong 6 tháng đầu năm đã đạt 84 nghìn tỷ đồng (tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2011). Tuy nhiên, SSC cũng cho biết vốn huy động qua phát hành cổ phiếu đã giảm mạnh (khoảng 50% so với cùng kỳ).



Theo SSC, năm 2012 được đánh giá là một năm khó khăn đối với các công ty chứng khoán, trong quý I/2012 có 54 công ty lỗ, tổng số công ty có lỗ lũy kế tính đến hết Quý I/2012 là 66 công ty.



Trong đó có 12 Công ty chứng khoán lỗ lũy kế trên vốn điều lệ hơn 50%, 27 Công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu thâm hụt 50% so với vốn pháp định.



Đối với công ty quản lý quỹ, trong 6 tháng đầu năm, SSC không cấp phép thành lập mới, đồng thời chấp dứt hoạt động 2 văn phòng đại diện.



Ngoài ra, SSC đã tiến hành rà soát các báo cáo về chỉ tiêu an toàn tài chính, phân loại các công ty để có các giải pháp xử lý. Hiện có 5 công ty chứng khoán cơ bản đã hoàn tất rút nghiệp vụ môi giới. Đồng thời, SSC đã ra quyết định đưa 7 công ty chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt, triển khai kiểm tra định kỳ 20 công ty chứng khoán và 6 công ty chứng khoán thuộc các ngân hàng thương mại.



Về hoạt động thanh tra, giám sát thị trường, trong 6 tháng qua, SSC đã ban hành 67 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt là 3.922 tỷ đồng.



Công tác triển khai 6 tháng cuối năm 2012, SSC cho biết, sẽ hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường, Nâng cao chất lượng hàng hóa và phát triển hàng hóa, triển khai sản phẩm mới như quỹ mở, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hưu trí tự nguyện, triển khai giao dịch các chứng khoán phái sinh theo lộ trình, trước mắt là chứng khoán phái sinh theo chỉ số…



Đặc biệt, SSC dự kiến sẽ thí điểm việc áp dụng chu kỳ thanh toán T+3 bắt đầu từ ngày 4/9/2012, việc rút ngắn chu kỳ thanh toán nhằm mục đích tăng vòng quay dòng tiền và thu hút nguồn vốn ngắn hạn cho thị trường.





Theo Linh Chi (Vietnam+)