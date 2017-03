Vốn vẫn không tới tay doanh nghiệp

“Vừa qua, các ban hội đồng nhân dân (HĐND) đã khảo sát tại các doanh nghiệp (DN) ở TP.HCM nhằm nắm rõ khó khăn của DN, xem thực chất DN đang gặp khó nào, thuận lợi nào để có giải pháp tháo gỡ. Phiên họp HĐND TP sắp tới cũng sẽ tập trung vào vấn đề này”. Đó là lời khẳng định của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM, trong cuộc họp đại biểu HĐND TP.HCM tiếp xúc với cử tri là DN ngày 28-6.

Đã nhỏ lại yếu, thiếu đủ điều

Tại hội nghị, nhiều DN tiếp tục than rằng không thể tiếp cận được nguồn vốn để sản xuất, trong khi hàng tồn kho thì nhiều. Và, mặc dù DN thuộc nhóm được ưu đãi hỗ trợ vốn nhưng vốn cho các DN này mãi chưa thấy chảy về.Ông Nguyễn Xuân Hàn, Tổng Giám đốc Công ty CP DV Phú Nhuận, kiến nghị: Cần tập trung vào việc hỗ trợ lãi suất cho những đối tượng đang khó khăn thực sự bởi hiện nay có DN được hỗ trợ lãi suất nhưng lại không có nhu cầu vay, còn DN cần vay thì không được chấp nhận cho vay.

Lĩnh vực có số lượng lao động nhiều nên được ưu tiên tiếp cận vốn vì lao động thất nghiệp sẽ ảnh hưởng lớn đến xã hội. Ảnh: HTD

Một thực tế khác, theo ông Phạm Xuân Hồng, Giám đốc Công ty CP May Sài Gòn 3, là “hiện nay các DN vừa và nhỏ thiếu trầm trọng đơn hàng. Trong khi đó lãi suất cho vay ưu tiên đưa xuống chủ yếu lại dành cho DN các tập đoàn nhà nước, ít khi lọt xuống cho DN nhỏ ở dưới. Bởi vậy nên có trường hợp DN lớn vay được vốn ưu đãi sau đó đem về cho DN nhỏ vay lại cao hơn”.

Nên ưu tiên ngành có nhiều lao động

“Vấn đề căn bản là do DN của mình yếu” - ông Nguyễn Ngọc Sang, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin, khẳng định. Do đó theo ông Sang cần phải có hai gói giải pháp về trước mắt và lâu dài. “Theo tôi với những ngành, lĩnh vực có số lượng lao động nhiều thì nên ưu tiên trước vì lượng lao động thất nghiệp nhiều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Tôi đề nghị miễn giảm thuế DN thu nhập và thuế thu nhập cá nhân. Các DN vừa và nhỏ cũng cần được hỗ trợ bằng cơ chế, chính sách riêng” - ông Sang nói thêm.

Trao đổi bên lề cuộc họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhận định: “Chúng ta có Nghị quyết 11 của Chính phủ, UBND TP.HCM cũng đã có kế hoạch hỗ trợ cho DN. Nhưng DN lại nói rằng không tiếp cận được các giải pháp đó, nghĩa là giải pháp tuy hay nhưng không đến được với đối tượng DN cần thiết. Vì thế trong thời gian sắp tới, HĐND sẽ làm rõ vấn đề này và trên cơ sở đó đưa ra giải pháp tháo gỡ cũng như giám sát quá trình thực hiện”.

Nên cho DN đảo nợ Các giải pháp được đưa ra từ đầu năm tới nay là liều thuốc đặc trị rất tốt cho việc chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Tuy nhiên, liều thuốc này kéo dài quá lâu nên phát sinh phản ứng phụ khiến DN ngày càng khó khăn. Một báo cáo gần đây cho thấy có tới 70% DN báo cáo lỗ. Nghĩa là cứ 100 DN thì có 70 DN bị lỗ. Đó là chưa kể số DN chết lâm sàng. Và do vẫn nợ ngân hàng nên DN không được vay vốn. Bởi vậy tôi đề nghị mạnh dạn cho DN đảo nợ để có vốn tiếp tục sản xuất. Ông HUỲNH VĂN MINH, Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM Nhiều DN đề cập đến vấn đề hỗ trợ chính sách cho người dân vay tiêu dùng và cho DN bán hàng tồn bằng cách liên hệ với tổ chức thế giới để kích cầu. Đây là ý kiến hay và thực tế chúng ta đã làm. Riêng vấn đề làm sao để giải phóng hàng tồn kho, chúng ta cũng có nhiều cách, thậm chí là giải phóng hàng trước sau đó thu hồi tiền sau, từ đó DN có thể quay vòng dòng vốn để sản xuất. BàNGUYỄN THỊ QUYếT TÂM, Chủ tịch HĐND TP.HCM

