Vụ áo ngực có chứa chất lạ: Dân hoang mang, cơ quan “im lặng”

Chọn mua đồ lót nữ sản xuất trong nước tại một cửa hàng trên đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM - Ảnh: THUẬN THẮNG

Ngoài thị trường, áo ngực Trung Quốc bị tẩy chay, người tiêu dùng hoang mang, lo lắng.

Không ai dám xài Thu giữ gần 2.000 áo ngực có chứa chất lạ Chiều 5-11, ông Nguyễn Ngọc Hiền, đội trưởng đội 3 Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ, cho biết cơ quan này đã kiểm tra và thu giữ 340 áo ngực do Trung Quốc sản xuất có chứa chất lạ bên trong được bày bán tại chợ đêm Tân An, quận Ninh Kiều. Lực lượng quản lý thị trường TP Cần Thơ lập biên bản thu giữ và gửi mẫu đi kiểm nghiệm. Hầu hết các áo ngực nói trên không có hóa đơn, chứng từ. Trong khi đó, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long đã kiểm tra và lập biên bản tạm giữ 1.600 áo ngực có chứa chất lạ với nhiều nhãn mác khác nhau in chữ Trung Quốc. Q.ANH

Mất gần cả buổi sáng 4-11, chị Đặng Thị Hoài Lộc (Q.Tân Bình, TP.HCM) chỉ loay hoay tìm lựa chiếc áo ngực “không có túi nước bên trong” tại chợ Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình). Chị Lộc cho hay thường mua loại áo ngực này tại các chợ mà không hề hay biết bên trong có túi nước hay túi đệm. Tuy nhiên từ khi báo chí lên tiếng về chất lạ bên trong áo, chị Lộc đành bỏ hết, đi mua áo mới cho an tâm. “Chẳng biết độc hại thế nào, cứ nghe thấy có thuốc bên trong là sợ rồi” - chị Lộc nói.

Không riêng chị Lộc, chị Ngọc Hà (đường Ngô Thời Nhiệm, Q.3) cho biết sau khi nghe tin trên báo, chị đem hết áo ra kiểm tra, phát hiện áo nào có túi nước bên trong thì đem bỏ vào thùng rác. “Chẳng biết thực hư ra sao, nhưng không thấy ai lên tiếng bảo vệ người tiêu dùng chúng tôi, cứ thế này không biết xài thứ gì an toàn” - chị Hà bức xúc.

Tại nhiều chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM mấy ngày gần đây, nhiều tiểu thương cho biết người dân đi mua đều “né” mặt hàng có túi nước bên trong. “Họ cứ sờ nắn, thấy có túi nước, viên bi ở trong là trả lại, lựa mặt hàng khác” - chị Bích Hồng, (chợ Tân Định, Q.1, TP.HCM) cho biết. Chị Hồng nói thêm: “Nếu độc hại, chúng tôi sẵn sàng dẹp bỏ nhưng chẳng thấy ai thông báo gì. Người dân thì né tránh, làm sao chúng tôi bán được hàng?”. Trong khi đó, một tiểu thương tại chợ Bà Chiểu cho biết lúc trước mỗi ngày chị bán được 7-10 chiếc áo ngực loại có túi nước Trung Quốc, nhưng từ khi có thông tin về chất lạ không ai dám mua. Nghe tin bị thu giữ, tiểu thương này cũng không dám bán hàng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mặt hàng áo ngực được bán ở các chợ tại TP.HCM phần lớn là hàng có xuất xứ Trung Quốc, chiếm số lượng nhỏ là hàng trong nước, Thái Lan, Đài Loan... nhưng giá các loại áo này thường cao hơn, màu sắc cũng không thu hút bằng các mặt hàng Trung Quốc nên ít được ưa chuộng. Tuy nhiên sau khi có thông tin về chất lạ, nhiều người dân không dám xài hàng Trung Quốc, thậm chí những mặt hàng có xuất xứ nước ngoài hoặc trong nước có túi đệm nước bên trong nhiều người tiêu dùng cũng dè dặt, không dám lựa chọn.

Tiếp tục chờ...

Hiện đã có hơn chục tỉnh thành trong cả nước kiểm tra và phát hiện chất lạ có trong áo ngực xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên đến thời điểm này sau gần nửa tháng phát hiện, thông tin chất lạ là chất gì, có nguy hại hay không vẫn chưa được xác định.

Một số chi cục quản lý thị trường các tỉnh thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam đã lấy mẫu gửi các trung tâm kiểm định như Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (Quatest 2, Đà Nẵng). Tuy nhiên theo các cơ quan này, kết quả cụ thể vẫn phải chờ.

Trong khi đó, đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết ngày 4-11, đơn vị tiếp tục kiểm tra và phát hiện hơn 400 áo ngực nhập lậu tại khu vực chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM). Như vậy tính đến thời điểm này, đơn vị đã thu giữ trên 11.500 áo ngực nhập lậu xuất xứ từ Trung Quốc, tuy nhiên chưa phát hiện chất lạ trong những sản phẩm này.

Ông Ngô Bách Phong - phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM - cho biết thời gian gần đây rất nhiều người tiêu dùng gọi điện đến hội tìm hiểu thông tin, tư vấn, tuy nhiên bản thân hội cũng phải trông chờ vào kết quả cuối cùng từ phía cơ quan chức năng. “Hiện nay chưa có kết luận chính thức, do đó chúng tôi không thể đưa ra lời khuyên cụ thể nào cho người tiêu dùng ngoài những thông tin như mua hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng...” - ông Phong bày tỏ.

Áo ngực trong nước không chứa dung dịch lạ Đại diện một số nhãn hiệu áo ngực trong nước cho biết tất cả sản phẩm của doanh nghiệp trong nước sản xuất đều theo tiêu chuẩn và không có túi nước bên trong. Ông Nguyễn Minh Dương, phó giám đốc Công ty TNHH Liêu Thanh (P.5, Q.6, TP.HCM), cho biết sản phẩm của đơn vị sử dụng hoàn toàn các chất liệu vải, nệm mút do các nhà cung cấp trong nước phân phối chứ không dùng các dung dịch hóa chất lỏng trong sản phẩm. “Những sản phẩm của Trung Quốc có chứa các dung dịch lạ được giới kinh doanh biết đến với tác dụng nâng ngực nhưng cụ thể là chất gì, có ảnh hưởng như thế nào thì chúng tôi cũng không rõ” - ông Dương cho hay. Tương tự, theo đại diện nhãn hiệu thời trang Annie - Công ty Anh Khoa (Q.Tân Phú, TP.HCM), chất liệu áo ngực của công ty đều sản xuất từ vải sợi trong nước, nhẹ do không có túi nước bên trong, các nhãn hiệu đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn sức khỏe khi bán ra thị trường.

Theo LÊ SƠN - DŨNG TUẤN (TTO)