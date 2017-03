Vụ hương liệu quá đát của Tân Hiệp Phát: Hàng quá đát sao lại thanh lý?

Các siêu thị đóng hàng trả lại Sau hai ngày công bố tạm ngừng kinh doanh các sản phẩm nước uống của Công ty Tân Hiệp Phát thì đến hôm qua (8-6) đã có nhiều siêu thị tại TP.HCM đóng hàng trả lại cho nhà sản xuất. Các sản phẩm đều là nước giải khát do Công ty Tân Hiệp Phát sản xuất như Dr Thanh, trà xanh 0 độ, trà Baley, Juicie nước ép trái cây, Active. Ông Trần Trung Nhân, Trưởng quầy nước của Siêu thị Big C Tô Hiến Thành (quận 10), cho biết siêu thị này còn 240 chai trà xanh 0 độ, trà Baley, Juicie nước ép trái cây mãng cầu, Active chanh muối. Số hàng này được đóng thành 10 thùng và dán chữ “Hàng đổi trả không bán” để trả lại cho nhà sản xuất. Cũng trong hôm qua, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Siêu thị Maximark Cộng Hòa, cho biết siêu thị đã đóng gói các sản phẩm này lại. Tuy nhiên, bà Thảo cho rằng chưa chắc nhà sản xuất chấp nhận việc trả lại hàng nên hiện siêu thị vẫn để lại trong kho. Hệ thống Saigon Co.op xác nhận thông tin các siêu thị Co.op sẽ vẫn ngừng kinh doanh và để toàn bộ số sản phẩm này trong kho. Trong khi các siêu thị mạnh tay tạm ngừng kinh doanh với sản phẩm nước uống của Tân Hiệp Phát thì đối với các đại lý, chợ việc mua bán vẫn bình thường. Theo giải thích của các chủ đại lý thì người tiêu dùng vẫn hỏi mua và người bán cũng sẽ vẫn bán. Cũng theo các đại lý thì sức mua của các mặt hàng nước giải khát như trà xanh 0 độ, Dr Thanh... trong mấy ngày qua không có dấu hiệu chậm lại. Về phía nhà sản xuất thì đến nay Tân Hiệp Phát vẫn cam kết với các siêu thị cũng như với người tiêu dùng về chất lượng của các loại nước giải khát đang bày bán trên thị trường. Tuy nhiên, theo bà Dương Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại của Siêu thị Big C: “Chỉ khi nào có kết luận của cơ quan chức năng xác nhận các sản phẩm này không có vấn đề gì thì siêu thị sẽ bày bán trở lại”.