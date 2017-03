Vụ làm giá chứng khoán: Bắt tiếp một ủy viên HĐQT

(PL)- Ngày 6-12, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã có thông báo về việc bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Việt, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (DVD), do đã có hành vi thao túng giá chứng khoán.

Liên quan đến việc bắt tạm giam này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã có công văn yêu cầu Công ty DVD thực hiện việc công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ và có biện pháp khắc phục hậu quả. Cùng ngày, UBCKNN cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ các vi phạm của Công ty DVD và các cá nhân có liên quan. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6-12, cổ phiếu DVD giảm 2.500 đồng/cổ phiếu, chốt ở mức 48.500 đồng/cổ phiếu. B.NHƠN - T.Tú