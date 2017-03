Vụ Megastar bị khiếu nại vi phạm Luật Cạnh tranh: Bên khiếu nại nộp giải trình

Trong bản giải trình, các công ty khiếu nại rằng tuy Megastar không trực tiếp đặt ra giá vé nhưng bằng cách áp đặt chính sách “giá thuê phim tối thiểu trên mỗi người xem” đã buộc các rạp phải tăng giá vé, nếu không sẽ không đủ bù chi phí hoạt động. Hơn nữa, các công ty điện ảnh chỉ có thể chấp nhận không thuê hoặc thuê phim theo các điều kiện mà Megastar đặt ra trước chứ không có quyền thương lượng, thỏa thuận về giá thuê phim.

Các công ty cho rằng họ không chỉ thuê phim do Megastar phân phối mà còn có thể thuê phim do công ty khác phân phối. Trong khi đó, Megastar yêu cầu các công ty phải sử dụng và duy trì phòng chiếu do Megastar chỉ định (thường là những phòng chiếu có công suất lớn, được đầu tư tốt) để chiếu phim do Megastar phân phối. Nếu cùng một thời điểm, các công ty thuê phim từ nhiều nhà phân phối thì phim của nhà phân phối khác lại không được xếp vào phòng chiếu tốt. Do đó, trong việc này, mục đích của Megastar không đơn giản là tạo sự hấp dẫn cho phim của Megastar mà còn để giảm thiểu năng lực cạnh tranh của các nhà phân phối phim khác.

Được biết, trước đó Megastar cũng đã gửi bản giải trình cho Cục, cho rằng Megastar đã không vi phạm Luật Cạnh tranh, các rạp chiếu phim vẫn có quyền lựa chọn thuê phim hoặc không thuê phim do Megastar phân phối, lựa chọn chiếu phim đợt đầu hay đợt hai, các rạp vẫn có quyền tự quyết định giá vé cho khán giả chứ Megastar không trực tiếp đặt ra giá vé…

Vụ khiếu nại được khởi xướng từ tháng 3-2010 khi các công ty nộp đơn khiếu nại đến Cục Quản lý cạnh tranh. Hiện vụ việc đang trong giai đoạn điều tra chính thức và thời hạn cuối kết thúc là giữa tháng 12-2010, sau đó sẽ được chuyển sang Hội đồng Cạnh tranh xử lý.

QUỲNH NHƯ