Vui sống tại căn hộ Novaland ngay Tân Phú

Ra khỏi nhà - lo trộm, về nhà khuya - lo cướp, đi du lịch - lo mất sạch đồ đạc, con ra sân chơi - lo xe cộ… Bài toán nào giúp các gia đình quẳng gánh lo đi và vui sống tại chính ngôi nhà của mình?

Quẳng gánh lo với nơi ở an toàn

Lo đủ thứ là điều mà nhiều gia đình trẻ đang phải đối diện hàng ngày, anh Nguyễn Minh Toàn (quận Tân Phú, TP.HCM) cho hay: “Nhà trong hẻm dài, mỗi lần đi công tác là tôi lại lo lắng khi vợ và con nhỏ ở nhà. Cửa nẻo khóa kỹ càng rồi nhưng vẫn thấy lo!”. Vợ anh Toàn lại có nỗi lo khác: “Mỗi khi con chơi đùa ngay trước nhà thôi nhưng tôi cũng phải trông chừng từng chút một, vì hẻm cũng đông xe, chưa kể nhiều người lạ qua lại”. Để giải quyết nỗi lo này, vợ chồng anh Toàn đã đồng lòng quyết định tìm mua căn hộ chung cư để có được cuộc sống thoải mái và an toàn hơn, quẳng gánh lo đi tập trung làm việc, chăm lo cho con cái ở những phương diện khác.





Thiết kế căn hộ RichStar hiện đại, tiêu chuẩn đẳng cấp Novaland

Chọn mua căn hộ RichStar - dự án đầu tiên của Novaland tại quận Tân Phú, vợ chồng anh Toàn cho biết điều khiến họ hài lòng nhất chính là dự án sẽ được áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tòa nhà của Novaland. An ninh chặt chẽ, đội ngũ bảo vệ luôn túc trực 24/24 giờ ở các cửa ra vào, hệ thống camera kiểm soát được gắn khắp nơi. Đặc biệt, chỉ có cư dân căn hộ mới được trang bị thẻ khóa từ ra vào thang máy và cả cửa chính căn hộ. Điều này giúp kiểm soát chặt chẽ việc người lạ ra vào, đem đến cảm giác yên tâm trong không gian sống với tiêu chuẩn như ở các căn hộ cao cấp.

Bài giải tài chính 1%





Căn hộ RichStar hút khách tham quan vào ngày khai trương nhà mẫu ngày 20-3

Hiện nay, chi phí mua căn hộ tầm trung thấp hơn nhà phố ở cùng vị trí. Mức độ chênh lệch này khá lớn, trung bình số tiền mua căn hộ chỉ chiếm khoảng 30%-50% so với nhà phố. Số tiền chênh lệch này, các gia đình có thể để tiết kiệm, kinh doanh hay mua ô tô, cho con học trường tốt hơn, nâng tầm chất lượng sống theo tiêu chuẩn hiện đại. Anh Hùng (Tân Phú, TP.HCM) cho rằng: “Với mức giá 1,39 tỉ đồng cho căn một phòng ngủ và trả tiền theo tiến độ xây dựng, tôi dễ dàng sắp xếp hơn so với trả một lần khi mua nhà phố. Tôi mua được RichStar là nhờ chương trình 1% mỗi tháng. Novaland đã tạo uy tín trong việc giao nhà đúng tiến độ rồi nên tôi cũng an tâm”.

Không gian lý tưởng cho gia đình trẻ

RichStar nằm ngay giao lộ Hòa Bình - Tô Hiệu, bao bọc xung quanh là hệ thống dịch vụ tiện ích phong phú: hàng chục chi nhánh ngân hàng, cửa hàng điện máy, các trung tâm Anh ngữ cao cấp… Hệ thống siêu thị, khu mua sắm - giải trí cũng được bố trí khá dày đặc: Aeon Mall, Pandora City, Co.op Mart, Big C, Parkson, Rạp phim Galaxy, Công viên Đầm Sen...

Dự án còn được Novaland phát triển theo hướng định vị những tiêu chuẩn sống mới cho gia đình trẻ - “sống, giải trí liền kề” - thông qua chuỗi tiện ích nội khu: trung tâm thương mại hiện đại, công viên nội khu, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, đặc biệt là hai hồ bơi tràn rộng đến 1.700 m².